La DGII enfrenta un gran reto por evasión de ITBIS

El director general de Impuestos Internos dijo que enfrentar la evasión del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) es un gran reto para la dirección, ya que hay muchas formas en que este se puede eludir debido a la gran cantidad de exenciones que presenta.

Magín Díaz sostuvo que “la DGII tiene áreas que en otros países, no es responsabilidad de la Dirección, como por ejemplo, el área de vehículos y de la propiedad, sino que en esas administraciones modernas son impuestos que pertenecen a las áreas municipales”.



Sin embargo, señaló que es difícil decir cuál es el sector o área de mayor evasión, pero que a pesar de esto, algunas representan un mayor grado de complejidad en lo que a recaudación de impuesto respecta. “El área de vehículos es complicada, toma muchos recursos en la DGII, no se recauda mucho, pero es parte de la DGII y nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Los vehículos son un poco carpetosos, aunque los principales impuestos son el ITBIS, la renta, los hidrocarburos y gran parte de nuestra atención están en esos impuestos” explicó.



Al ser entrevistado en el programa matutino, Hoy Mismo, el funcionario reveló que la entidad está tomando medidas para mejorar el área de comprobantes fiscales, el área de registro, el área de tecnología, facilitación al contribuyente y mejora del cobro coactivo, para que se cumpla con la obligación tributaria.



Asimismo, dijo que la DGII por igual, trabaja en conjunto con el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía para actualizar las estimaciones y mediciones de la República Dominicana en evasión de impuestos, ya que estas no se renuevan desde hace varios años, por el motivo de que el BC anteriormente estaba en proceso de actualización de las cuentas nacionales.



“En muchos países, no cumplir con las obligaciones tributarias es una falta grave. La evasión es algo muy perverso porque atenta con el desarrollo del país y, en ese sentido el código tributario otorga a la DGII diversas herramientas”, puntualizó. Anunció que a finales de este mes la DGII tendrá las estimaciones estadísticas que constatan el nivel real de evasión en el país, aunque dijo que hasta ahora, todo parece indicar que la evasión del ITBIS va a estar en un rango del 35 al 40%.



“Es mucho, pero siempre la evasión al impuesto sobre la renta es más elevada que eso, probablemente, por encima del 50%. Esto no significa que la evasión se vaya a llevar a cero. Países con administraciones tributarias mucho más avanzadas tienen un piso a la evasión que puede ser 20 o 25 por ciento en ITBIS”, agregó. Entre los meses de junio y diciembre de 2016, la DGII cerró alrededor de 200 negocios.