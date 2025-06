La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras) reconoció públicamente las dificultades enfrentadas durante la implementación del nuevo Sistema de Registro Mercantil (SRM 2.0).



Anunció un conjunto de acciones concretas para corregir los fallos y recuperar la confianza de los usuarios. Durante el proceso de modernización, se presentaron deficiencias operativas que generaron retrasos, confusión y malestar entre emprendedores, empresarios y profesionales. La adopción del sistema fue desigual entre las distintas cámaras del país, lo que provocó interrupciones en el servicio y una acumulación de solicitudes no procesadas.



A esto se sumó una comunicación institucional que no logró ser lo suficientemente clara ni oportuna para gestionar las expectativas del público. Fedocámaras también admitió que la capacidad técnica y la respuesta operativa no estuvieron a la altura de la demanda generada en los últimos meses.



Pese a estos tropiezos, la entidad reafirmó su compromiso con una transformación profunda del sistema mercantil, y aseguró que los cambios buscan mejorar la eficiencia, seguridad y equidad del servicio en todo el territorio nacional. Como parte de esta mejora, la federación informó que se ha iniciado el rediseño de los procesos más críticos, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta y evitar errores reiterativos.



También se ha reforzado su personal técnico y de análisis, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta en cada etapa del proceso. Paralelamente, se están desarrollando nuevos ciclos de formación y acompañamiento en todas las provincias para garantizar una operación uniforme, y se han establecido espacios de coordinación permanente entre registradores mercantiles y los equipos de las cámaras.



Interconexión



Otro eje del plan de mejora incluye la interconexión del sistema con otras instituciones del Estado, lo que permitirá una mayor interoperabilidad y trazabilidad en los procesos. Asimismo, se está trabajando en la incorporación de aquellas cámaras que operaban parcialmente o de forma desconectada del SRM 2.0, con miras a garantizar un sistema verdaderamente nacional.



Fedocámaras anunció que en las próximas semanas comenzará a publicar reportes de avances, indicadores de servicio y un seguimiento de los puntos críticos aún en proceso de solución. Además, ha habilitado canales de escucha para recibir aportes de los distintos sectores y enriquecer la toma de decisiones.

Posibilidad de acceder en línea a registro mercantil

La organización enfatizó que esta transformación no busca centralizar el sistema, sino nivelar la calidad del servicio en las provincias y establecer criterios jurídicos unificados. Uno de los beneficios más relevantes será la posibilidad de acceder en línea al registro mercantil desde cualquier lugar del país, lo que garantizará igualdad de condiciones para todos los usuarios. Fedocámaras reiteró su determinación de continuar con la reforma.