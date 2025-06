Efemérides del 9 de junio: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 9 de junio? El 9 de junio es el día 160 del año en el calendario gregoriano. Quedan 205 días para finalizar el año. El día de hoy te presentamos una lista de eventos importantes que sucedieron un día como hoy 9 de junio





Efemérides de hoy 6 de junio

Hoy es el Día Internacional de los Archivos con la finalidad de dar a conocer que al documentar las actividades y decisiones tomadas, los archivos proporcionan tanto la continuidad de los organismos públicos y privados y la justificación de sus derechos, así como los de los individuos y los estados. Los archivos son parte del patrimonio cultural y una de las principales fuentes de información. El patrimonio documental proporciona evidencias significativas para el desarrollo económico, político, social y cultural de la humanidad. Los archivos constituyen la memoria de las naciones y de las sociedades, forman nuestra identidad y son piedra angular de la sociedad de la información.

68: tras un golpe de Estado en el que estuvieron involucrados varios gobernadores; el despótico emperador Nerón Claudio César Augusto Germánico, se suicida poco antes de ser arrestado.

1672: nace en Moscú Pedro el Grande, emperador de Rusia. Durante su reinado se interesó por las construcciones navales y el poderío marítimo.

1817: en Chile se acuña la primera moneda nacional.

1870: muere Charles Dickens, escritor británico. Dickens, quien en ocasiones, utilizó el seudónimo Boz, fue maestro del género narrativo, al que imprimió ciertas dosis de humor e ironía, practicando a la vez una aguda crítica social. En sus obras destacan las descripciones de personas y lugares, tanto reales como imaginarios. En un tiempo en el que Gran Bretaña era el mayor poder político y económico del mundo, Dickens destacó la vida de los pobres olvidados en el corazón del imperio. A través de su periodismo hizo campaña sobre cuestiones específicas —como la higiene y las workhouses— pero su ficción era probablemente lo más poderoso para cambiar la opinión pública sobre las desigualdades de clase. Entre otras, son suyas las inmortales obras Oliver Twist; Una canción de Navidad; David Copperfield; Tiempos difíciles; Historia de dos ciudades y Grandes esperanzas.

1871: muere Anna Atkins, botánica y fotógrafa inglesa, considerada la primera persona en publicar un libro ilustrado con imágenes fotográficas (n. 1799).

1924: Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano que gana Medalla de Oro en Fútbol en los Juegos Olímpicos de París.

1928: Charles Kingsford Smith completa el primer vuelo trans-Pacífico con un Monoplano Fokker Trimotor, el Southern Cross.

1934: en el corto “La gallinita sabia” de la serie Silly Symphonies, aparece por primera vez el Pato Donald. La apariencia que tenía Donald en esta animación -creada por Dick Lundy- era similar a la actual, y su forma de hablar casi ininteligible se aferró en la mente de la audiencia desde aquel momento, ayudándolo en su ascenso al estrellato. A partir de ese año, el personaje comenzó a aparecer en la mayoría de las animaciones de Mickey Mouse como una figura habitual de su grupo con Minnie, Goofy y Pluto.

1957: en la frontera entre China y Pakistán, se realiza la primera ascensión a la montaña Broad Peak (la duodécima más alta del mundo).

1958: Isabel II de Inglaterra inaugura el Aeropuerto de Gatwick en el sureste de Inglaterra.

1959: Estados Unidos, el submarino militar George Washington es arrojado al mar, es el primero en portar misiles balísticos.

1961: nace Michael J. Fox, actor canadiense-estadounidense reconocido por interpretar el papel de Marty McFly en la trilogía de Back to the Future.

1963: nace Johnny Depp, actor y músico estadounidense, conocido por participar en películas como Pirates of the Caribbean, Sweeney Todd, Alice in Wonderland, Edward Scissorhands, entre muchas otras.

1967: durante la Guerra de los Seis Días, Israel captura a las fuerzas sirias los Altos del Golán. Al atardecer del día siguiente, Israel tuvo absoluto control sobre esta meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria de unos 1800 km2, elevación de gran importancia estratégica.

1974: Muere Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco reconocido por su novela Sr. Presidente. Ganador del Premio Nobel de Literatura. En 1967 se convierte en el segundo latinoamericano en ganar este premio.

1976: Es aprobada la ley que autoriza la existencia de partidos políticos en España.

1981: nace Natalie Portman. Actriz que nació en Jerusalén, Israel, y se trasladó a los Estados Unidos cuando tenía tres años de edad. En 2011 por su interpretación protagonista en Black Swan fue ganadora de un premio Oscar a la mejor actriz, un Globo de Oro a la mejor actriz en un drama, un premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz protagonista y un premio BAFTA a la mejor actriz.

1999: en el marco de la Guerra de Kosovo, Yugoslavia y la OTAN firman el tratado de paz.

2001: nace Xolo Maridueña, actor estadounidense (Parenthood, Blue Beetle).

2006: Se inicia la XVIII Copa Mundial de Fútbol en Alemania con la victoria de la mannschaft Alemana 4-2 sobre Costa Rica.

2007: la banda argentina Soda Stereo anuncia una gira de regreso tras 10 años de separación.

2017: muere Adam West, actor estadounidense (n. 1928).

2021: La serie de televisión Marvel Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, se estrena en Disney+.

2023: Cuatro niños colombianos son encontrados sanos y salvos después de sobrevivir 40 días en la selva colombiana después de que su avión se estrellara matando a los tres adultos a bordo