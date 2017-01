Mitos sobre el cuidado de la vista

El cuidado de los ojos es fundamental, sin embargo, existen algunas premisas que por años hemos estado acostumbrados a escuchar sobre cómo mantener una buena salud visual, pero que no siempre son ciertas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay más de 180 millones de personas con discapacidad visual y ceguera. Y más de 153 millones presentan defectos de refracción (miopía, hipermetropía y astigmatismo). La mayoría de estos males son a causa de la ausencia de hábitos de vida saludables, inadecuado control de enfermedades crónicas y la falta de atención al cuidado de los ojos.



La entidad médica sostiene que los principales problemas de salud visual que afectan a la población son las cataratas, la degeneración macular, el glaucoma y la retinopatía diabética, enfermedades que pueden ser detectadas a través de exámenes visuales.



Aun sabiendo esto, existen muchos mitos sobre el cuidado de la salud visual. Por ejemplo, muchos piensan que ver el televisor de cerca desgasta a la vista, un mito equivocado respecto a lo que es bueno para la vista y qué es perjudicial. Según la Academia de Oftalmología de EE.UU., ver la televisión de cerca no causa ningún daño físico al globo ocular. No importa si se trata de aparatos de pantalla plana, de cristal líquido o de modelos más viejos.



Tampoco desgasta la vista leer con poca luz. Lo que sí puede ocurrir es que los ojos se cansen con mayor rapidez porque es más difícil leer de esa manera.



La mejor forma de leer -recomiendan los - es posicionar la luz de manera que ilumine de manera directa la página. Utilizar una lámpara de mesa con luz opaca es lo ideal. Y si todavía no estás convencido, los oftalmólogos te recuerdan que en los siglos que precedieron al invento de la luz eléctrica, se leía con velas.



Muchas personas ven a las zanahorias como el mejor alimento visual



Si bien es cierto que este vegetal tiene vitamina A, lo cual es bueno para los ojos porque ayuda a proteger la córnea, beneficios similares pueden obtenerse de otros alimentos y, en algunos casos, incluso más. La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard indica que los vegetales con hojas de color verde oscuro, que contienen más vitaminas antioxidantes -como la C y la E- son mejores. También lo son las frutas frescas. Estos alimentos también ayudan a proteger al globo ocular de dos enfermedades relativamente comunes: cataratas y degeneración macular.



Todos los días, ya sean nublados o soleados, estamos expuestos a la radiación ultravioleta (UV) del sol, lo cual representa una amenaza a la salud ocular, ya que estos rayos son un factor de riesgo de inflamaciones en los ojos, conjuntivitis, daños en la córnea y retina, así como el desarrollo de pterigios, degeneración macular y cataratas.



Por ello, es recomendable proteger los ojos diariamente con lentes adaptables a las diferentes condiciones de iluminación, capaces de regular la cantidad de luz que ingresa a los ojos y a su vez bloquear el 100% de los rayos UV.

Se debe chequear la visión aún esté sana

Todas las personas deben hacerse un examen visual mínimo una vez al año, así no presenten ningún síntoma. La consulta oportuna con el oftalmólogo u optómetra es clave para detectar a tiempo cualquier enfermedad o alteración ocular. Es importante seguir al pie de la letra todas las indicaciones del especialista y no automedicarse.