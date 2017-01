Actor Juan Luis Espinal sobresale en el teatro de NY

El talento dominicano continúa abarcando diferentes plazas internacionales; y el teatro no es la excepción, cuenta con la representación de jóvenes como el actor Juan Luis Espinal. Radicado en Nueva York, Estados Unidos, desde hace casi un lustro, el intérprete empezó a trabajar en el teatro a los 17 años, de la mano de la fallecida actriz, cantante, productora de televisión y teatro dominicana Nuryn Sanlley en el montaje High School Musical on Stage.



Tras recibir la oportunidad para hacer teatro musical por parte de La Pinky, como era conocida por su famoso personaje, la figura de Espinal comienza a cobrar reconocimiento y es cuando participa en Hairspray, Rent, Esperanza (basado en la música de Juan Luis Guerra) y Godspell, entre otras.



“Después de todo eso sentí que tenía que expandirme y buscar más; crecer más como artista. Además, quería perfeccionar lo que había aprendiendo”, dijo a elCaribe. Fue ahí cuando decidió irse a estudiar al Lee Strasberg Theater and Film Institute en Nueva York, donde se certificó en la actuación.



“Estoy más enfocado en el teatro musical, también canto y bailo”, agregó. Su destreza para estas áreas le ayudaron a entrar en nuevos proyectos teatrales y musicales, entre ellos uno dirigido a niños especiales, y de inmediato se fue de gira por varias ciudades de Estados Unidos, como Carolina del Norte, La Florida, Georgia y Virginia.



Además, formó parte del elenco del musical Devil and the Deep, con música del Graham Russel del grupo Air Supply. “Pienso que esa ha sido una de las experiencias más significativas para mi carrera, porque, además, yo era el único latino en todo el elenco, y estando en un mercado tan competitivo donde hay tanto talento y gente haciendo lo mismo, me hizo sentir muy orgulloso de mí mismo. También, el hecho de estar trabajando en USA y que tomen nuestro trabajo en cuenta demuestra que el mercado está cambiando y abriéndoles puertas a más y más jóvenes sin importar dónde están sus raíces”, explicó.



El actor, de 26 años, describió a Nuryn Sanlley como la persona que cambió su vida, no solo por haberle dado una oportunidad, sino por cómo trabajaba. “Hoy, tú puedes ver su legado; hay gente que empezó con ella que están ahora mismo desempeñándose en la televisión, el cine, el teatro, dentro y fuera del país, porque aprendimos de su profesionalidad; y eso, para mí particularmente, no tiene precio”, expresó.

La obra “La canción” lo mantiene en escena

Actualmente, José Luis forma parte del elenco de la obra La Canción, con temas del reguetonero boricua “Vico C”, en el Teatro Español de Nueva York. El personaje que interpreta le hizo merecedor de una nominación a los premios ACE (Asociación de Cronistas de Espectáculos) como Mejor Actor de Teatro Musical. La gala es en marzo próximo. También formará parte de una nueva adaptación de Don Quijote, en el mismo escenario.