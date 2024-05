En mayo del 2022 los directivos de Adopae se reunieron con la ministra Milagros Germán y plantearon entre otras inquietudes la necesidad de conocer los aportes reales de la cultura al PIB. En junio del 2023 la ministra anunció el inicio de la actualización del informe sobre la cuenta satélite.



La pasada semana, casi un año después, el Ministerio de Cultura anunció, una vez más, que sienta las bases para la reactivación de la cuenta satélite y avisa que también trabaja en la creación del directorio nacional de oferentes y de la encuesta nacional de consumo cultural.



Nada de eso es nuevo ni significa que ya esté el dinero para la encuesta, ni su metodología, ni anuncian fecha posible para ella.



La noticia huele más a elecciones que a trabajo concienzudamente planificado. A 17 días de las elecciones presidenciales, el Ministerio de Cultura anuncia algo que ya había sido anunciado.



En 2014, se realizó la primera encuesta. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aportaba el financiamiento para los encuestadores. Esto se dejó perder.



Quiero alegrarme de que el anuncio hecho hace cuatro días sea una noticia, pero me sale espuma. Se me ha agotado la credibilidad. Sobre todo después del desmadre de la Ley de Mecenazgo y la siempre amenazada Ley de Cine.



En cuatro años el Gobierno no ha demostrado que la Cultura sea de su interés. ¿Lo va a ser en los próximo cuatro años?