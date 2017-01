Obama afirma que EE.UU. es hoy un lugar mejor

Chicago. El presidente de EE.UU., Barack Obama, defendió que su país es actualmente “un lugar mejor y más fuerte” que cuando él llegó al poder en 2009, y atribuyó esos avances a los esfuerzos del pueblo estadounidense que confió en su mensaje de esperanza y cambio hace ocho años.



“Ustedes fueron el cambio”, dijo Obama en su último discurso como presidente, pronunciado en Chicago, la ciudad donde dio el salto a la política.



Igualmente, Obama dio las gracias a todos sus compatriotas por haberle hecho un “mejor” mandatario y un “mejor hombre” durante estos últimos ocho años.



Obama fue recibido con una gran ovación en el centro de convenciones McCormick Place de Chicago, con capacidad para unas 20,000 personas, y fue interrumpido al comienzo de su discurso con gritos de “Four more years” (“Cuatro años más”). El mandatario respondió: “No puedo hacer eso”.



Obama presumió de que ninguna organización terrorista extranjera ha logrado ejecutar un atentado en el país durante sus ocho años en la Casa Blanca y aseguró que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) “será destruido”.



“Aunque Boston, Orlando o San Bernardino nos recuerdan lo peligrosa que puede ser la radicalización, nuestros agentes están más atentos y son más efectivos que nunca”, afirmó.



Abogó que EE.UU. se mantenga “vigilante, pero no asustado” en la esfera mundial, al defender que las dos otras potencias que luchan por la hegemonía global, Rusia y China, no la obtendrán a no ser que el país cambie drásticamente.



“Rivales como Rusia o China no pueden superar nuestra influencia en todo el mundo, a no ser que renunciemos a lo que defendemos, y nos convirtamos en otro país grande que abusa de sus vecinos más pequeños”, dijo.



Transición pacífica



Obama dijo que en 10 días el mundo será testigo de una transferencia pacífica de poder, lo que le granjeó aplausos a pocos días que Donald Trump sea investido.



El mandatario se comprometió con Trump a que su gobierno se aseguraría de tener la transición más sencilla posible, tal como su predecesor, el presidente George W. Bush, lo hizo con él. El presidente saliente dijo que la política de la nación debe reflejar “la decencia” del pueblo estadounidense.



Asimismo, remarcó que corresponde a “todos” los ciudadanos ser “guardianes” de la democracia, no solamente cuando hay una elección, sino “durante toda la vida”. “Nuestra democracia se ve amenazada si la damos por sentada”, dijo.



La raza



Afirmó que lo que se dijo de un Estados Unidos sin problemas raciales después de que él fue elegido en 2008 podría haber sido bien intencionado, pero “nunca fue realista”.

Obama, de 55 años, dijo en su discurso de despedida que ha vivido lo suficiente para saber que las relaciones entre las razas son mejores de lo que eran hace 30 años. Pero indicó que también sabe que “no estamos donde necesitamos estar”. Dijo que cada problema económico no puede ser enmarcado como una lucha entre los blancos de clase media que trabajan duro y las minorías indignas, y señaló que abandonar a los hijos de los inmigrantes disminuirá las posibilidades de los niños estadounidenses.



Sostuvo que es necesario que los corazones cambien. Citó al héroe de la novela “To Kill a Mockingbird”, Atticus Finch, que afirmó que, para entender a una persona, ayuda “subirse a su piel y caminar dentro de ella”.

Obama y Trump se tomarán un café

El presidente de EE.UU., Barack Obama, y su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, se reunirán brevemente para “tomar un café” poco antes de la ceremonia de investidura del próximo día 20. “(Los Obama) han sido muy amables enviando una invitación para tomar un café o un té por la mañana”, confirmó a la prensa el presidente del Comité de la Investidura Presidencial, Tom Barrack. “Irán a la Casa Blanca (...) estarán ahí media hora aproximadamente, y luego irán juntos (a la ceremonia de investidura)”, explicó .

Trump pide derogar el “Obamacare”

Nueva York. El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, llamó a derogar de forma inmediata el programa de sanidad conocido como “Obamacare” y poner en marcha rápidamente un plan alternativo.



En una entrevista con The New York Times, Trump defendió que el “Obamacare” ha sido “catastrófico” y confió en que el Congreso le ponga fin en los próximos días. Su reemplazo, según Trump, debería llegar “muy rápida o simultáneamente”, en un plazo inferior a “semanas”.