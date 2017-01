Gigantes podrían nombrar nuevo dirigente hoy

El gerente general de los Gigantes del Cibao, Ismael Cruz, no descartó la posibilidad de sustituir al recién nombrado dirigente interino, Abraham Núñez. Los Gigantes anunciaron que su dirigente titular Bobby Dickerson no seguiría con el equipo por asuntos personales y lo reemplazaron por Núñez, quien tomó las riendas del equipo anoche. “Bobby me explicó sobre una situación muy delicada que estaba pasando y que necesitaba enfocarse en eso. Fue algo que pasó en este momento, no fue una decisión de gerencia”, afirmó Cruz a elCaribe.



¿Tiene planificado buscar otro dirigente? “No te puedo decir que no. Puede ser”, expresó Cruz. Una fuente de entero crédito le dijo a elCaribe que se barajaron varios nombres entre ellos el de Arturo De Freites para ser nombrado hoy por el equipo. El camino que recorre Núñez no era algo que esperaba. “Me tomó de sorpresa, recibí esa llamada hoy (ayer) temprano. Hasta el día de hoy (ayer) soy el dirigente, yo no sé mañana”, dijo Núñez.