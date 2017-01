Sistema financiero fortaleció solvencia

26/01/2017 12:00 AM - El Caribe

El sistema financiero dominicano cerró el 2016 con un importante fortalecimiento patrimonial, al presentar un nivel de solvencia superior en un 70% al mínimo exigido por las normas vigentes, fruto de un sobrante de capital por RD$67,547.6 millones. Un informe rendido por la Superintendencia de Bancos destaca que el sistema financiero experimentó un incremento absoluto de RD$159,864.78 millones, equivalente en un 11.8%.



El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, anunció que al cierre del año 2016 el Sistema Financiero Dominicano mostró un desempeño favorable, registrando una dinámica de crecimiento positiva con indicadores financieros que se mantienen en cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos, sustentando la estabilidad del sistema además de la fortaleza patrimonial de las entidades para enfrentar choques y vulnerabilidades no previstas.



Cifras preliminares



Asunción indicó que las informaciones preliminares de diciembre de 2016 muestran que los activos del Sistema Financiero ascendieron a RD$1.52 billones, registrando un incremento absoluto de RD$159,864.78 millones, con relación a su nivel en diciembre de 2015, equivalente a una tasa de crecimiento de 11.8% que resultó ligeramente superior a la acumulada durante el año 2015 (11.5%).



Destacó que el índice de solvencia del sistema se situó en 16.89% en noviembre de 2016, nivel superior al mínimo de 10% requerido en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, y registró un sobrante de capital de RD$67,547.66 millones, que refleja la fortaleza patrimonial de las entidades de intermediación financiera para absorber posibles pérdidas asociadas a vulnerabilidades no previstas.

Cartera de crédito privada creció un 11%

Asimismo, refirió que al cierre del año 2016, la cartera de créditos al sector privado ascendió a RD$853,247 millones, de acuerdo a informaciones preliminares, un crecimiento de 11%, equivalente a RD$85,639 millones. Dijo que ese crecimiento refleja la mayor movilización de recursos en la economía, lo que genera un impacto positivo a nivel del crecimiento del PBI. La cartera de créditos del sistema presenta un nivel de morosidad de 1.70%.