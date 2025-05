Efemérides del 25 de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 25 de mayo? El 25 de mayo es el 145.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 220 días para finalizar el año. A continuación te presentamos una lista de eventos que ocurrieron un día como hoy 25 de mayo.





Efemérides de hoy 25 de mayo

Hoy se celebra el Día del orgullo friki, una iniciativa para promover la cultura geek, celebrada anualmente el 25 de mayo.

La fecha fue escogida en conmemoración del lanzamiento de 1977 de La guerra de las galaxias.

La celebración coincide con otras dos «festividades» similares: el «Día de la Toalla», para seguidores de la trilogía de la Guía del autoestopista galáctico por Douglas Adams, y «El magnífico 25 de mayo» para los seguidores de Terry Pratchett y su saga Discworld.

La iniciativa fue originada en España en 2006 como el Día del Orgullo Friki y extendida alrededor del mundo vía Internet.

Se celebra el Día De La Toalla, en homenaje a Douglas Adams, escritor y guionista radiofónico británico, famoso principalmente por su serie La Guía del Autoestopista Galáctico. Esta fecha se instauró a partir de 2001, justo dos semanas después de su muerte.

Este homenaje a Douglas Adams se realiza en honor a su obra más famosa y a uno de los rasgos más identificativos de su gran obra: la toalla, “ya que todo autoestopista galáctico debe llevar una”. Durante el 25 de mayo, los fans llevan una toalla durante todo el día en recuerdo de La guía del autoestopista galáctico.

Similar a aquellos que celebran el Bloomsday (en honor a Leopold Bloom, personaje principal de la novela Ulises de James Joyce). La Guía del Autoestopista Galáctico es una radio-comedia que se comenzó a transmitir por la BBC en 1978.

Debido a su rotundo éxito, le siguieron una serie de libros, una serie de televisión, un juego de computadoras y una versión para el cine en 2005.

1895: en Londres la policía arresta al escritor Oscar Wilde por «cometer actos de grosera indecencia con otros varones» (homosexualidad).

1908: en Argentina se inaugura el Teatro Colón en Buenos Aires con la representación de la ópera Aida de Giuseppe Verdi.

1927: en Estados Unidos, el Boeing B40 hace sus primeros vuelos.

1938: se inaugura en Buenos Aires el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, mejor conocido como el Monumental de River Plate, casa del Club Atlético River Plate.

1939: nace Ian McKellen, actor británico, conocido por interpretar a Gandalf en la saga de El Señor de Los Anillos y a Magneto en las películas de X-Men.

1947: fue creada en Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency), mejor conocida como CIA. Una de las mayores agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos.

Tiene tres actividades principales y por las que tradicionalmente se ha distinguido. Estas son: recopilar información sobre gobiernos extranjeros, corporaciones e individuos; analizar esa información junto a los otros datos recogidos por sus agencias hermanas; y proporcionar una evaluación sobre inteligencia para la seguridad nacional.

La CIA también se encarga de realizar o supervisar actividades encubiertas y otras operaciones tácticas.

Los ejecutores de estas actividades pueden ser miembros de la agencia, militares del ejército de EE.UU. u otros socios gubernamentales o privados.

1954: muere Robert Capa, pseudónimo de Endre Ernő Friedmann. Fue un famoso corresponsal gráfico de guerra y fotoperiodista húngaro del siglo XX. Fue pareja sentimental de la fotógrafa Gerda Taro y juntos fotografiaban con el pseudónimo «Robert Capa», siendo difícil saber qué fotos son de cada uno.

Cubrieron diferentes conflictos: la guerra civil española, la segunda guerra chino-japonesa, la segunda guerra mundial (en Londres, África del Norte, Italia, la Batalla de Normandía en la playa de Omaha y la liberación de París), la guerra árabe-israelí de 1948 y la primera guerra de Indochina.

En París en 1947, fundó, junto con David «Chim» Seymour, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y William Vandivert, la organización Magnum Photos, la primera agencia de cooperación para fotógrafos independientes de todo el planeta.

1969: nace Anne Heche, actriz estadounidense, conocida por participar en películas como Wag the Dog, Volcano, Six Days Seven Nights y Psycho, entre otras.

1975: nace Lauryn Hill, reconocida actriz, cantante, compositora y productora estadounidense.

1976: nace Cillian Murphy, actor irlandés, conocido por su actuación en largometrajes como Inception, Batman Begins, 28 Days Later, entre otras.

1990: se estrena la película Back to the Future III, la última entrega de la saga. La trilogía de Universal Pictures fue dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox.

Las películas narran la historia del joven MartMcFly (Michael J. Fox) y sus viajes en el tiempo a bordo del DeLorean, una máquina creada por el científico Emmet Brown, apodado “Doc” (interpretado por Christopher Lloyd).

La primera entrega de la saga, “Volver al futuro”, fue estrenada en 1985, en 1989 se lanzó Volver al futuro II, y un año más tarde llegó el tan esperado final. Posteriormente se realizó una serie animada basada en la trilogía.

El show contó con 26 capítulos, emitidos entre septiembre de 1991 y noviembre de 1992. Volver al futuro III recibió buenos comentarios del público y la crítica, aunque la recaudación no fue tan alta como la de los anteriores films.

El guion estuvo a cargo de Bob Gale, quien también se desempeñó como productor junto con Neil Canton. La mayor parte de la banda sonora fue compuesta por Alan Silvestri. El reconocido compositor trabajó junto con el director Robert Zemeckis en otras películas como Forrest Gump (1994) y ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988).

2005: Liverpool F. C. gana la Copa de Europa de Fútbol por quinta frente al A. C. Milan. Los «reds» perdían 3-0 al finalizar el primer tiempo, lograron empatarlo 3-3 antes del final y luego ganaron la tanda de penaltis por 3-2.

2013: ocurre el eclipse lunar de mayo de 2013.

2018: Shawn Mendes lanza su tercer álbum de estudio, Shawn Mendes (álbum).