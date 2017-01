Correo de los lectores

30/01/2017 12:00 AM - El Caribe

Granceras en Baní



Señor director: Recientemente, el cuerpo de regidores del Ayuntamiento de Baní aprobó conceder el permiso de uso de suelo para la explotación con fines comerciales de dos nuevas granceras, una en la parte alta y la otra en la zona llana o baja de desembocadura del río Baní, durante una sesión celebrada el 11 de enero. La primera grancera está ubicada en el llamado sector La Cabrita, de El Corbanal, una zona costera del valle de Peravia donde existen plantaciones agrícolas y por lo general cuando hay temporadas de lluvias abundantes las aguas de dicho río producen inundaciones a los sembradíos. La otra grancera está ubicada en la zona conocida como Las Yayitas, en la parte alta sobre el río Baní, donde sus proponentes justifican su solicitud en que las rocas y otros materiales que serán extraídos serán utilizados en el muelle que se construye en el proyecto hidroeléctrico de Punta Catalina.



De permitirse estas dos nuevas granceras, las mismas se unen a otras 10 ó 12 empresas de agregados de construcción que funcionan en la zona oeste, camino hacia Azua, en la zona de Galeón en la carretera Sánchez, las cuales han provocado túneles o cráteres en el cauce de los arroyos Bahía, Pinzón, Virreina, Panzo, además de inundaciones y daños a los habitantes y predios agrícolas de las comunidades de El Cañafistol y Villa Sombrero. No debemos permitir que nuestros ríos mueran.

Rosa Landestoy

Munícipe



Monumento a la Caña



Señor director: El Monumento a la Caña volvió a ser desmantelado por rateros que robaron parte de sus piezas. Construido cerca de la margen oriental del río Ozama, el Monumento a la Caña ya no cuenta con el nombre que lo identificaba, y no es la primera vez que esto sucede. Y es que luego de su remozamiento en la gestión de Juan de los Santos se ubicó una dotación de la Policía Municipal que mantenía a raya a los ladrones, pero desde el cambio de autoridades fueron sacados del lugar. Entre las piezas robadas está el niño que caminaba junto a la mujer que carga la canasta, todo elaborado por orfebres en bronce traído de Italia. Lo que era el destacamento es ahora cueva de ladrones.

Luis Emilio Rivas

Residente



Carretera



Señor director: La carretera principal que enlaza al municipio de Guananico con otros pueblos de la parte oeste de la provincia de Puerto Plata, irónicamente muchos de sus tramos se encuentran en condiciones críticas, a pesar de que fue reconstruida por el gobierno el pasado mayo.

Karen López

Munícipe