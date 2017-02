Alfonso Rodríguez: “Aquí empiezan a criticar antes de ver la película”

El cineasta y actor dominicano Alfonso Rodríguez utiliza una técnica muy particular para elegir a los actores que integrarán el elenco de cada una de sus películas: a través de los talleres de actuación y preparación que anualmente, desde 1996, imparte.

El director de filmes como Un macho de Mujer (2006) y Locas y Atrapadas (2014) dijo a elCaribe que es una fórmula que le ha dado mucho resultado a través de los años, evitándole, además, los procesos de casting y audiciones, pero teniendo en su equipo exactamente lo que quiere.



“Tengo cerca de tres mil fichas de estudiantes de mis talleres. Son personas que los entrené yo, que saben exactamente qué es lo que yo quiero, porque les enseño no solo técnicas de actuación, también a comportarse en un set”, explicó el también guionista.

Rodríguez, quien es conocido por ejercer a su estilo el derecho a la libre expresión, indicó que en sus talleres tiene tres reglas básicas y fundamentales: “No alcohol, no tardanza y no enamorarse de las mujeres que están en el proyecto”. De estas convocatorias han emergido talentos de la industria actual como Frank Perozo, Sharlene Taulé, Sergio Carlo, Evelyna Rodríguez y Christian Álvarez, entre otros, así como Joshua Wagner, quien da inicio a su carrera protagonizando el próximo filme de Alfonso, El Encuentro, que se estrena el próximo 23 de febrero.



“Este es un proyecto que coyunturalmente se da cada 10 ó 15 años, y cuando digo esto me refiero a que tienen que converger para ello diferentes elementos, empezando por los inversionistas, que sean inversionistas que no quieran tener ningún tipo de influencia en la parte creativa”, explicó.



Dijo que los involucrados en el filme, el cual escribió, le permitieron ser él mismo y hacer “lo que me dio la gana”. “Si la película no sirve, es culpa mía; es un trabajo totalmente mío, con libertad creativa de un 100%”, agregó. Alfonso Rodríguez Zorrilla precisó que dicha libertad también dio paso a la inclusión de talentos jóvenes y nuevos, en especial para complacer a quienes piden “gente nueva” en la pantalla grande local y trabajar otro género que no sea la comedia.



“Vamos a darle gente nueva, vamos a darle una película que no es comedia... y yo quisiera que no vayan ahora pa’ que tú veas lo que vamos a hacer; a Cheddy (García), Manolo (Ozuna) y Boca de Piano (Fausto Mata) les vamos a dar siete personajes en la siguiente película, porque si no van quiere decir que quieren seguir viendo lo mismo, entonces que no se quejen tanto”, manifestó.



Cine actual



Alfonso Rodríguez, de 61 años, considera que a El Encuentro asistirá un público silente, no asistente a las comedias. Sin embargo, destacó que actualmente hay muchas quejas sobre la comedia, incluso de realizadores de películas, a pesar de que ya no se realizan tantos largometrajes de este género como se estilaba, pero que la variedad pasa desapercibida porque “aquí la gente empieza a criticar antes de ver la película”.



“Lo que pasa es que esos que hacen esas películas, esas que a los críticos les encanta, que nadie entiende, aburridas, tediosas y que le dan unos bombos a eso que no tiene madre, son los que más critican la comedia. Haga su película y cállese la boca y deje a uno hacer su trabajo, y nosotros también nos callamos, pero no podemos vivir eternamente criticando a las películas que son exitosas porque cuando tú vas un jueves a una plaza, y ves esa plaza repleta de gente viendo tal filme, eso es mejor que un premio, a mi entender”, argumentó.



Por otro lado, Alfonso se refirió a la plataforma digital Pelidom, la cual ya cuenta con más de dos millones de visitas y aproximadamente dos mil usuarios. Dicho proyecto tuvo una inversión de siete millones de pesos y en el que se alojan todas las producciones dominicanas, ya sea serie o película.



Alfonso, el actor



Alfonso Rodríguez también protagoniza el nuevo filme de Archie López, “Luis”, el cual inauguró el Festival de Cine Global Dominicano (FCGD) antes de llegar a la cartelera comercial. Sin embargo, Rodríguez dice que odia el oficio de ser actor y que quiere hacer público este sentimiento, para que aquellos que lo han considerado como actor sepan que deben ser muy cercanos a él o tener disponible una suma de dinero parecida a la de George Clooney. “Si no es así, ni me llamen”, expresó en tono jocoso.



El Encuentro



La nueva producción de Alfonso Rodríguez narra la historia de dos jóvenes enamorados, Amanda y José, interpretados por Alejandra Alemany y Joshua Wagner. La pareja se casa y en el punto más alto de su vida amorosa, social y profesional la mujer sufre un accidente y muere. Tres años después, José conoce a Clara (Massiel Taveras) y desde el primer día que la ve se enamora de ella, pero resulta que el mismo día que Amanda murió Clara recibió un trasplante de corazón, y por eso asumen que el órgano que recibió era de la difunta esposa de José.



El Encuentro fue rodado en Cabarete y Sosúa con un presupuesto de 59,728,417 millones de pesos.

Joshua, un talento fresco en la industria local

El novel actor Joshua Wagner fue descubierto por Alfonso Rodríguez en su último taller cinematográfico. Estudió Administración de Empresas en la universidad. Tras protagonizar su primera película, dijo que en lo adelante seguirá formándose, aprendiendo de la industria cinematográfica y apoyándola. “Yo entiendo que si queremos que el cine crezca hay que ir a las salas, ir a ver las películas; es normal que un género guste más que otro, pero también cada propuesta tiene un público distinto. Es arte, pero también una industria de la que muchos viven”, manifestó el actor de 24 años. Wagner, quien interpreta a “Luis” en El Encuentro, resaltó que aunque su debut en la pantalla grande lo hace con un protagónico en un filme de “Fon”, como es apodado el cineasta dominicano, quien ya posee experiencia y una larga lista de filmes proyectados, no es lo que se estila. Entiende que debe ir madurando y tratar de ir perfeccionándose como actor.