A Puerto Plata, Por Amor, se ha titulado el espectáculo que debió brindarse el pasado 10 de abril, cuando el maestro Rafael Solano cumplió 94 años. Dos días antes había colapsado el techo de la discoteca Jet Set. Por esa razón no se pudo realizar el homenaje que su ciudad natal le hará, finalmente, este sábado 7 de junio, a las 8:00 de la noche en el Parque Independencia de Puerto Plata.



El evento, tendrá lugar frente a la iglesia donde Solano fue monaguillo y descubrió su pasión por la música a los 11 años.



El concierto será abierto al público y completamente gratuito, con la participación de una banda de 20 músicos dirigida por el maestro Rafelito Mirabal.



Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Cecilia García y Niní Cáffaro encabezan el festejo, donde se interpretarán canciones del maestro Solano.



Además, el escenario reunirá a otros amigos artistas, como los saxofonistas Juan Colón y Sandy Gabriel, junto a los cantantes Fátima Franco, Rubén Mirabal, Paín Bencosme y Flor Canela, integrantes de la banda de Rafelito Mirabal.



Además del infaltable tema insignia de Por amor, que seguramente interpretarán al final, todos los involucrados con la voz líder de Niní, se podrán escuchar varias de las canciones de este hombre cuyo nombre solo refiere al buen gusto y a la identidad cultural dominicana.



Cuando se escuchen Dominicanita; En la enramá; Siña Juanica; Diez de abril, Aniversario; En la oscuridad; Anoche soñé; Juana Mecho; Váyase en paz; Arroyito cristalino; Le voy a dar una pela; La batuta; entre otros temas de Solano, sépase que se está escuchando uno de los ecos más honestos, raigales y sentidos del alma dominicana en forma de canciones.



Pianista, compositor, escritor, ex-embajador dominicano ante la Unesco, Premio Nacional de la Feria del Libro, Solano es autor de más de un centenar de composiciones tanto románticas como folklóricas, además de corales y religiosas. Como compositor ha trascendido sobre todo con “Por amor”, traducida a varios idiomas, e interpretada por cantantes como Niní Cáffaro, Marco Antonio Muñiz, Jon Secada, el Mariachi Vargas, Vicky Carr y Plácido Domingo.



Es un extraordinario director de orquesta, que ha sido líder de agrupaciones de diferentes formatos. En Nueva York fue alumno de Hall Overton y de la New School of Social Research. A su retorno al país se convirtió en productor de televisión con La hora del Moro, desde 1959 y del cual surgieron voces como las de Aníbal de Peña, Fernando Casado, Horacio Pichardo, Niní Cáffaro, Julio César Defilló, Arístides Incháustegui, Los Olmeños, Luchy Vicioso, José Lacay y muchos otros.



Años más tarde, al convertir La Hora del Moro, en un show diario, lo renombró como El show del mediodía, nombre con el cual sigue saliendo al aire. Creó así mismo el Festival de la Voz, cantera de donde surgieron Fernando Villalona, Frank Valdez, Adalgisa Pantaleón, Sergio Vargas, Manny Oliva, Fausto Guillén y muchos más. Junto a Yaqui Núñez del Risco hizo cada noche Letra y Música. Produjo también Solano en Domingo, entre otros.

Un homenaje a Rafael Solano

Espectáculo: A Puerto Plata, Por amor

Artistas: Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Cecilia García, Nin Cáfaro, Juan Colón, Sandy Gabriel, Fátima Franco, Rubén Mirabal, Paín Bencosme, Flor Canela

Dirección musical: Rafelito Mirabal

Producción:

Lugar: Parque Independencia

Ciudad: Puerto Plata

Hora:7:00 pm

Fecha: sábado 7 de junio 2025

Boletas: Entrada libre