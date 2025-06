El empresario Saymon Díaz decidió construir la gran mole del entretenimiento para no depender de otras instalaciones de gran demanda entre productores.



“La idea de esto surgió al ver cómo el país se ha ido quedando corto para espectáculos de gran envergadura”, dijo Saymon Díaz a un puñado de periodistas de medios impresos con quienes se reunió para ofrecer detalles.



Ducho en crear expectativas, Saymon había anunciado una “Arena” que estaba en una nebulosa. Que si donde estaba Super Fresh, que si en el Palacio de los Deportes. Por fin en la noche del martes se develó el secreto para un grupo muy escueto de periodistas: la Arena de Santo Domingo será construida en la Avenida Jacobo Majluta, en zonas cercanas al Jardín Memorial (algún lugar hay que tomar de referencia), pero no lo suficientemente cerca como para que moleste a dolientes.



Detalles de la Arena



Se trata de una espectacular edificación en color negro, de grandes dimensiones, que según el empresario fue adquirida y ya se encuentra en el país y que estaría lista a partir del mes de agosto aproximadamente, La Arena sería estrenada el 17 de octubre con el concierto del grupo argentino Erreway.



La millonaria inversión permitirá al empresario colocar desde grandes conciertos o espectáculos hasta eventos de menor tamaño y no precisamente musicales o artísticos, sino también deportivos o religiosos. Y obviamente no será para su uso exclusivo, sino que podrá ser alquilado por otros empresarios y productores.



La Arena Santo Domingo será construida en un terreno ya adquirido de más de 70 mil metros cuadrados, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte, lo cual dinamizará la industria del entretenimiento en esa importante zona de la capital dominicana.



El recinto, completamente modular, tendrá capacidad para alojar hasta 12,000 personas de pie o 10,000 sentadas, según el tipo de evento que sea, según apuntó Saymon Díaz.



El parqueo acogería unos 2,000 vehículos. Contará además con zonas de carga, camerinos, producción, food courts, baños, aire acondicionado para garantizar comodidad tanto a los artistas como a los productores y al público. “Hemos dependido de escenarios que no fueron concebidos para conciertos, lo cual limita la logística, afecta la experiencia del público y muchas veces pone en riesgo la calidad de las producciones”, dijo.

Una edificación confiable con estándar europeo

La edificación será fabricada con paneles de poliuretano con aislamiento acústico, permitiendo un sonido controlado tanto para presentaciones sinfónicas como para espectáculos de alto volumen. La capacidad dependerá de la necesidad del espectáculo o actividad, podrá achicarse con el uso de cortinas y paneles. La construcción podrá sostener desde el techo varias toneladas de peso para luces, sistemas de sonido, estructuras y más.