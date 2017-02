Carnaval, fiesta popular que promueve la cultura y el turismo

01/02/2017 12:00 AM - Jessica Bonifacio

¡Llegó febrero! Mes de la Independencia Nacional y la celebración carnavalesca, esta última, una de las fiestas más populares y disfrutadas del país, y que brinda la excusa perfecta para salir a divertirse en provincias como La Vega, Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís, Bonao, Santo Domingo, Azua, San Cristóbal, Baní, Elías Piña, Barahona, San Juan de la Maguana, Montecristi, Puerto Plata, Samaná, Valverde, Constanza, Punta Cana , entre otras.



Esta pintoresca fiesta inicia cada domingo de febrero, o marzo en algunos casos. La tradición tiene personajes muy peculiares, entre los que se encuentran: Robalagallina, Diablos Cojuelos, Se me muere Rebeca, Califé, Los Africanos, Los Indios, La Muerte, Nicolás Den Den, Los Monos de Simonico, Los Pirulíes, Los Alí Babá, Los platanuses, Los marimantas, El Doctor, Los travestis, El papelón y Los Galleros.



Cada año, con esta expresión cultural se conjuga la música, danza, disfraces, desfiles, espectáculos y la alegría de la gente, que juntos promueven el desplazamiento de amigos, familiares y turistas internaciones a los distintos pueblos en donde se celebra esta tradición folklórica.



Las alcaldías de cada ciudad trabajan con anticipación para fortalecer su carnaval y darle una proyección internacional.



Entre los carnavales más populares del país se encuentra el de Santiago de los Caballeros. Este comenzó a celebrarse desde el año 1975 en las fiestas patronales en honor a San Santiago. Los Diablos Cojuelos de Santiago son diferentes a los del resto del país, por sus marcadas características en las máscaras en forma de un pico de pato achatado y curveado hacia arriba y dos cuernos, que, a sus vez, están llenos de pequeños cuernos.



Entre las comparsas que desfilan en Santiago están: “La comparsa de la culebra´”, “de indios y españoles”, “el matrimonio campesino”, “los boxeadores”, “las mujeres vaqueras”, “los galleros”, “los africanos”, “cain y abel”, “los tiznaos”, “los hombres de barro”, “las marchantas”, “el baile de la cinta”, “mamarrachos”, “los viejitos”, y “dominicanyork”.



Por otra parte está el de La Vega , que según el portal del carnaval, es una de las más grandes representaciones de lo que es la cultura. Aseguran que el Carnaval Vegano es la marca del carnaval dominicano a nivel internacional, ya que juega un papel relevante en la percepción de República Dominicana para el turismo global.



Con esta fiesta, esta provincia genera alrededor de 300 millones de pesos, y obtiene una asistencia superior al millón de personas durante los cuatro domingos de febrero, así lo ha destacado la Cámara de Comercio de La Vega.



Cuenta con presentaciones artísticas cada sábado, como un calentamiento de lo que viene al día siguiente. Cada domingo de febrero, después del desfile de los Diablos Cojuelos, la multitud disfruta de un concierto masivo con los más importantes artistas nacionales e internacionales de distintos géneros musicales.



Las provincias del Sur no se quedan atrás, como San Cristóbal, cuyo carnaval popular posee una característica que lo diferencia de los demás: su contenido educativo y pedagógico.



Sus personajes, estampas y comparsas incluyen, generalmente, un contenido crítico o educativo; no se limitan al goce ni al desenfreno, sino que incorporan en sus creaciones parte de los problemas sociales que padecen los integrantes de las comparsas.



De esta manera, se transforma en un inmenso espacio lúdico donde la gente se divierte buscándole solución, denunciando o burlándose de sus problemas cotidianos.



Con relación al carnaval de Santo Domingo, es reconocido como uno de los de mayor diversidad, en cuanto a personajes se refiere. Este se celebra el 27 de febrero con el Desfile Nacional, donde una gran cantidad de carrozas y comparsas, representativas de los carnavales de las provincias del país, desfilan por la avenida George Washington (Malecón).



Tours carnavalescos



Para esta festiva época , los tours carnavalescos brindan un paquete de actividades, en el que incluyen transporte, camisetas, refrigerio, ‘open bar’ y fiestas privadas con los artistas más populares; seguridad, servicios de ambulancias y diversión sin límites. Mr Tours, Mamajuana, Pachanga, D’ Bonche, P y F Entertainment, Cervecería Nacional, Orange, Claro, entre otras compañías organizadoras de eventos, apuestan a las mejores actividades en el desarrollo de esta fiesta folklórica

Turismo

La alcadía de cada provincia trabaja para realzar y fortalecer su carnaval, con el fin de atraer más turistas locales y darle una proyección internacional a sus fiestas.

Tradición

En la celebración del Carnaval Dominicano se aprecia, en particular, una mezcla muy variada de disfraces que forman parte de las tradiciones africanas.