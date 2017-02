Compañía compró Los Tres Brazos dice que no ha recibo informe

El gerente general de la empresa Titulatec, José de Poll, indicó que la Jurisdicción Inmobiliaria y la Oficina Nacional de Registro de Títulos apoyaron, aportaron e introdujeron los títulos de propiedad en los Tres Brazos, Santo Domingo Este. La compañía, junto a otra, adquirió los terrenos del sector.

“Nosotros no hemos querido todavía ofrecer ninguna declaración a la prensa porque solamente hemos oído comentario en la calle, no tenemos todavía el informe oficial de la comisión de manera que no queremos festinar un tema que requiere de tanta importancia para nosotros y para el país”, dijo respecto al informe presentado ayer que asegura que las operaciones de ventas de los Tres Brazos se hicieron de manera irregular y pide su anulación.

Precisó que si en las próximas horas no reciben el informe, una comisión del Consejo Directivo de Titulatec irá a la Oficina del Consultor Jurídico, Flavio Darío Espinal, en el Palacio Nacional, a buscarlo para así evaluarlo y dar una respuesta al país.

Próximamente, los directivos de la empresa Titulatec harán una rueda de presa para presentar su parecer, que en palabras del De pool “estará encaminado a lo que digan las leyes de República Dominicana sobre todo a la Jurisdicción Inmobiliaria y la Oficina de Registro de Títulos que fueron las que apoyaron, aportaron e introdujeron estos títulos”.

Recordó que un título de propiedad sigue siendo el único instrumento que tiene la garantía solidaria del Estado dominicano.

En el 2010, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) vendió a Inversiones Fernández Parache & Asociados S. A ( Infepa) los terrenos de los Tres Brazos en Santo Domingo Este. Para el 2013 se unió TITULATEC SRL conformando así el CONSORCIO INFEPA –TIUTULACTEC.