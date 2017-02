Juanes se reconecta con su esencia

Con su nuevo sencillo “Hermosa ingrata”, el cantante colombiano Juanes nos da una probadita de lo que será su anticipado álbum visual. El rockero adelantó a la AP que “Mis Planes son Amarte” no es un disco muy introspectivo, pero sí sentimental, con mucho ritmo para “entrar a la discoteca y bailar”. “Yo quería producir mis canciones pero no lo quería hacer solo, entonces lo hice con Sky y con Mosty que son dos productores talentosísimos de Medellín y como que me conecté de nuevo con la esencia, con mi ciudad, y digamos que a nivel de concepto de sonido,ues es un disco que yo quería hacer para bailar. Sinceramente, yo quería ir a bailar”, dijo Juanes.



“Hermosa ingrata”, el segundo sencillo del disco después de “Fuego”, es un tema con ritmo de electro-cumbia sobre la batalla emocional de un hombre para no volver con la mujer que lo ha tratado mal. El video es uno de los 12 que integran el proyecto dirigido por el puertorriqueño Kacho López.