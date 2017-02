Presidente JCE insta al Congreso aprobar cuanto antes Ley de Partidos y Reforma Electoral

El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, instó este miércoles al Congreso Nacional a aprobar cuanto antes la Ley de Partidos Políticos y la Reforma a la Ley Electoral, “pues estas leyes son las más importantes de la agenda nacional durante el presente año 2017”.

Dijo que en este año estas legislaciones tienen que aprobarse por el bien de la democracia dominicana, por el bien del sistema de Partidos y también por el bien de los derechos de los ciudadanos de elegir y ser elegidos.

Las palabras del magistrado Castaños Guzmán fueron pronunciadas al recibir la visita de cortesía de una comisión de Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM), quienes se reunieron con los miembros del Pleno de la JCE para expresarle su apoyo en el proceso que debe conllevar la aprobación de estas leyes.

Castaños Guzmán aseguró que el país no puede conformarse con asistir a unas elecciones cada cuatro años, sino que debe existir un equilibrio en el uso de los medios de comunicación, garantizar que no se utilicen recursos públicos, que no sean aquellos fondos que legalmente como financiamiento y contribución publica, tienen los Partidos y Agrupaciones Políticas nacionales.

“Transparencia no es solo cómo se gastan estos recursos y en qué, sino de quién se recibe el financiamiento”, sostuvo el funcionario.

De su lado, el presidente de IDEM y también presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Antonio Taveras Guzmán, agradeció al Pleno de la Junta Central Electoral por haberles recibido y por permitirles plantearles varias sugerencias en aras de lograr consenso en la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, así como de un nuevo régimen comicial en el país.

“IDEM está compuesta por todos los sectores empresariales del país y casi todos los sectores de la sociedad civil. Queremos hacer un aporte al país para que las instituciones democráticas sean fortalecidas”, aseguró, a la vez que coincidió con el Magistrado Castaños Guzmán en cuanto a la necesidad de que se regulen aspectos como el uso de los recursos, la democracia interna de los partidos, la renovación de las cúpulas partidarias, entre otros.

Dijo que la conversación con el Pleno de la JCE giró sobre la necesidad de que la Ley de Partidos sea aprobada lo antes posible y de que sea una normativa consensuada de todas las entidades políticas, de la sociedad civil, a la vez que manifestaron su esperanza de que la JCE, con su rol protagónico, pueda realizar un buen trabajo para la democracia dominicana.

En el encuentro estuvieron presentes además del Presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, los demás miembros del Pleno, Magistrados Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo.

Por el IDEM también asistieron Eugene A. Rault Grullón, Presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); el periodista Juan Bolívar Díaz, así como Roque Féliz, el Director Ejecutivo del Centro Bonó.