Continúa el paro docente en la UASD

Por segundo día consecutivo, la Federación de Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) mantuvo paralizada ayer la docencia en esa academia de estudios superiores. Los estudiantes insistieron en que los docentes deben buscar otro método para realizar sus exigencias que no afecte el periodo de formación de cerca de 200 mil estudiantes que están matriculados en esa universidad. Desde las primeras horas de la mañana de ayer, muchos alumnos acudieron a las aulas de clases esperanzados de que los profesores se presenten a impartir docencia, sin embargo su esfuerzo fue en vano, puesto que los profesores continuaron ausentes en las aulas de las diferentes facultades.



Estudiantes



Diógenes Gutiérrez, secretario general del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel), dijo que en los próximos días los grupos estudiantiles comenzarán a tomar acciones pacíficas dentro del recinto universitario para exigir su derecho a recibir docencia.



Mientras que Santiago Guillermo, presidente de Faprouasd, reiteró que depende del rector el inicio de las clases. Dijo que continuarán su paro docente y no van a dar compás de espera al rector de la UASD, porque tienen más de ocho meses con esas exigencias y Grullón no ha hecho nada.



Aseguró que el compás de espera que quiere Iván Grullón es para finalizar su periodo tranquilo como rector de la UASD y dejar el problema a otro. Justificó que la lucha que han asumido no es solo por los profesores, sino que es por la mejoría de toda la universidad en general.



Entre los reclamos de Faprouasd están un aumento salarial, contratación de 2,000 profesores para alivianar la carga docente y el número de estudiantes por secciones. También exigen laboratorios de física y química.

A pesar del paro no ha habido disturbio

Una situación que observan sorprendidos los estudiantes de la UASD es que a pesar de que en esa academia tienen dos días que los profesores no imparten docencia, no se han producido disturbios en los alrededores de ese campus. De acuerdo con los comentarios de los estudiantes, en otras ocasiones por cosas de menos importancia en ese centro se hacían huelgas.