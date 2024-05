Por segunda ocasión en menos de 10 días, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) paralizó la docencia a nivel nacional, paros que han ido acompañados de manifestaciones simultáneas en diferentes puntos del país, para exigir un aumento salarial de un 20% para los maestros.



En el día de ayer los 2.6 millones de estudiantes de los centros educativos públicos del país vieron su docencia afectada debido a la convocatoria que recibieron los profesores por parte de la ADP de dejar las escuelas vacías para protestar por las mejoras salariales.



Debido a este llamado a movilización, las 155 seccionales de la Asociación de Profesores, marcharon de manera simultánea hacia las 18 regionales educativas del país, en reclamo del cumplimiento del acuerdo que hizo el gremio con el Ministerio de Educación.



El gremio magisterial para realizar estas protestas múltiples en las diferentes provincias nombró un enlace del comité ejecutivo de la ADP, para dirigir dichas movilizaciones.



Entre las manifestaciones la de mayor escala fue la del Gran Santo Domingo, que de 1131 centros educativos que lo componen sólo 62 fueron reportados.



Esta protesta fue dirigida por el presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, quien denunció que las autoridades del Gobierno desataron una supuesta campaña de descrédito en su contra, por lo que anunció cuatro paros regionales de docencia que serán efectuados este mes de mayo, a partir del viernes tres.



Es necesario resaltar que la marcha realizada por la ADP en Santo Domingo fue junto a otras instituciones sindicales que caminaron desde la avenida Correa y Cidrón hasta el Ministro de Trabajo, las que también protestaban por mejoras salariales a sus sectores, al conmemorarse el Día Internacional del Trabajador.



Maestros del interior también protestaron



Los maestros, además de sus reivindicaciones salariales, reclaman al ministro de Educación Ángel Hernández mejorar las condiciones en las escuelas.



En la provincia de Santiago la manifestación fue en la avenida Estrella Sadhalá frente al edificio presidente Antonio Guzmán (Huacalito), donde está la sede del Ministerio de Educación.



En esta demarcación la lucha fue dirigida por Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, quien dijo que el Ministerio de Educación no ha cumplido con los acuerdos establecidos, entre estos el aumento de salarios para el mes de abril.



En San Francisco de Macorís la lucha por el aumento salarial de la ADP se dejó sentir con la marcha de los maestros que se inició en el Liceo Eugenio Cruz Almánzar, y recorrió varios sectores hasta llegar a las oficinas del Ministerio Regional de Educación.



Al llegar a las oficinas del Minerd en esta provincia entregaron un amplio documento con más de veinte importantes puntos que representan mejores condiciones de vida para ese sector.



También alzaron sus voces el profesorado de las regiones de Barahona, San Juan de la Maguana, Azua, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Vega, Mao, Puerto Plata, Higüey, Montecristi, Nagua, Cotuí, Monte Plata y Bahoruco, no obstante en estas provincias la convocatoria a paro y manifestaciones no tuvo tanto quórum.



DN con asistencia mínima



Durante un recorrido realizado por algunos centros educativos del Distrito Nacional se pudo constatar cómo algunas escuelas estaban cerradas y otras en cambio impartían docencia con una población estudiantil y magisterial muy mínima.



Tal es el caso del Liceo Educación para Pensar, que tiene una matrícula de 385 estudiantes, de los cuales tan solo asistieron 161, que recibieron docencia por solo seis maestros que “entienden que se puede exigir sin dañar a los alumnos”, dijo la directora del plantel.

Estudiantes de cuatro aulas reunidos en una sola para recibir clases ante la falta de maestros.

Asistencia durante el paro de maestros

De acuerdo con el Informe de Asistencia Diario-Año Escolar 2023-2024, proporcionado por el Ministerio, el paro que realizó la ADP, el 1 de mayo, afectó a cientos de escuelas y liceos públicos del país.



Sin embargo, los centros educativos públicos contaron con una asistencia estudiantil de un 87.50%; de docentes 53%; del personal administrativo 89% y de monitores 85%.



El Minerd precisó que en varias provincias el comportamiento de asistencia fue calificado como normal: en la Regional 03, de Azua, la asistencia fue de 87.03%; en la Regional 06, La Vega, de un 92.98%; Regional 08, Santiago, 88.70%; Regional 13, Montecristi, 85.73 %; Regional 14, de Nagua, 90.19%.