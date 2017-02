Jennifer López cantará en Chavón el Sábado Santo

02/02/2017 12:00 AM - José Nova

El Este de la República Dominicana no solo vibrará al ritmo de Justin Bieber el Sábado Santo, también Casa de Campo recibirá a la estrella de origen puertorriqueño Jennifer López en su emblemático anfiteatro Altos de Chavón, el próximo 15 de abril. “El público disfrutará al máximo y con entusiasmo de la alta dosis de un deslumbrante show artístico matizado por un llamativo despliegue de luces, sonido y pantallas, que servirán de soporte a los dotes de bailarina y cantante que la artista combina de manera sincronizada sobre el escenario”, indicó el empresario artístico Gamal Haché en un comunicado.



De esta manera, la “Super Estrella del Bronx” estrenará la temporada de conciertos 2017 en el anfiteatro Altos de Chavón tras un año 2016 de constantes presentaciones de artistas de renombre, entre ellos Marc Anthony, Carlos Vives, J Balvin, Ricky Martin, Zion y Lennox, Enrique Iglesias y Gente de Zona, entre otros.



Las boletas



“Para nosotros es de gran júbilo recibir en nuestra casa a una de las artistas de más pegada internacional y que reafirma nuestro marcado interés en ofrecer los mejores shows en este mágico escenario que es de todos”, dijo Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo, en el mismo comunicado. “El resort se prepara para ofrecer paquetes especiales que incluirá entradas con el fin de complementar una estancia inolvidable”, agregó el empresario.



Al ofrecer detalles del concierto, Gamal Haché informó que el show está pautado para las 8:30 de la noche y que en los próximos días se darán a conocer los precios de las boletas, que estarán a la venta en Casa de Campo y en los puntos de atención al cliente de Uepa Tickets, así como en otros lugares que serán oportunamente anunciados.



La super estrella latina de la música llevará a Chavón una atractiva producción gestionada por el empresario dominicano Gamal Haché tras acuerdos con el mánager de la artista, Benny Medina, y la empresa The Medina Co.



J.Lo acaba de cerrar un año sin precedentes en su carrera en el que rompió récords en Las Vegas con su show “All I Have”, que batió una marca en su sede del Planet Hollywood Resort & Casino, donde continúa durante el 2017.



Según los reportes de Billboard.com, la celebrity logró en agosto pasado la marca de 1 millón de entradas vendidas para su espectáculo, convirtiéndolo en el de mayores ingresos en la historia del centro de diversión.

Promocionará nuevo disco en este concierto

La presentación de López en Altos de Chavón coincidirá con la promoción de un nuevo material musical que está grabando junto al multipremiado Marc Anthony, quien actúa como productor ejecutivo.



Se trata del primer disco totalmente en español de la cantante de origen puertorriqueño en una década, pues hace justo diez años que debutó con “Como ama una mujer”, co-producido también por su exesposo Marc Anthony.