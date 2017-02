La iglesia Católica a llamó este lunes al Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana a no bajarle línea a sus legisladores durante la reunión la sostendrán esta tarde para conocer las observaciones del Ejecutivo al Código Penal, en torno al tema del aborto.

“La iglesia está siempre en defensa de la vida. Hacemos un llamado a los senadores para que actúen en autentica conciencia porque están en el Congreso para servirle al pueblo”, dijo monseñor Francisco Ozoria Acosta, arzobispo de Santo Domingo.

Mientras que el padre Manuel Ruiz aclaró que la iglesia siempre ha estado a favor de que se salve tanto la vida de la madre y de la criatura.

Sostuvo que en caso de que se haya hecho todo científicamente para salvar las dos vidas, no es punible cuando una de éstas se pierde.

“Ha habido confusión con el tema de que la iglesia no quiere que se defienda la vida de la madre, eso quedó claro y aprobado, así que si en una circunstancia límite y de emergencia, el médico tiene que hacer científicamente todo lo que esté al alcance para salvar las dos vidas y si no se puede no es punible, pero el Código (Penal) fue afectado y se ponen otras cosas”, dijo Ruiz.

Ambos hablaron en rueda de prensa en el Arzobispado de Santo Domingo, tras anunciar algunos cambios de la arquidiócesis.