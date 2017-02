Las cuarentonas esculturales del espectáculo

Si hay un tema que a muchas mujeres no les gusta que le mencionen es el de la edad, algo tan simple e inevitable como esos números de los que nadie escapa.



Como reza el dicho: “el tiempo pesa, pasa y pisa”, las figuras del entretenimiento no son la excepción a la regla, aunque actualmente las mujeres tienden a cuidar más de su imagen y su físico, ya sea natural o con algunos arreglitos estéticos.



Las esculturales y esbeltas figuras de nuestras “señoras de las cuatro décadas” de la pantalla chica dominicana han encendido las redes sociales en más de una ocasión, ya sea por los destapes en trajes de baño o los ajustados vestuarios en el gimnasio en su búsqueda de “mantenerse en forma”.



El listado podría empezar con la comunicadora y actriz Lisbeth Santos, quien nació el 20 de octubre de 1975. Casada, pero deseada, Lisbeth dijo en una ocasión que no son las cremas ni las cirugías sus aliados a la hora de aparentar menos edad, sino que “el gozo” le produce colágeno y “eso se refleja”. Tienen un hijo adolescente llamado Ricardo. Gozo, comida y gimnasio no faltan en su Instagram. Tiene 41.



La corona del 42 la lleva puesta Nikauly de la Mota, quien después de fotos en bikini, escotes, poses sexis y un salto de la televisión a la política, se ha recogido y ha regresado más recatada. O, ¿Habrá sido cosa de la edad? El hecho es que la ahora funcionaria es “soltera”, sin hijos y cuarentona.



Otra de nuestras figuras que se le hizo tarde la cigüeña antes de los cuarenta, aunque felizmente casada con un entrenador físico desde hace un año, es Ivis Georgina Duluc Rizek, quien cumplirá 43 años en abril. Siempre deseada, con cuerpo envidiable, gracias a cirugías, gimnasio, cremas, régimen alimenticio, entre otros, esta primera finalista del Miss República Dominicana Universo 1997, Cuerpo Hot del 2014, protagonista de sensuales calendario, se ha esforzado en ser un referente de la sensualidad y en demostrar que la edad es solo un número.



Miralba Ruiz es de las comunicadoras dominicanas menos exhibicionistas, por lo que sus fotos en traje de baño a sus 44 años han encendido las redes sociales. La vegana, madre de dos niñas, constantemente comparte sus rutinas de ejercicios y su régimen alimenticio a los que, en el 2014, atribuyó su buen físico, y aseguró nunca ha pasado por un cirujano.



Contrario a Miralba, una que sí se exhibe sin problema alguno y acepta abiertamente sus visitas a los cirujanos, es Arisleyda Villalona, La Condesa, de 45 años. La comunicadora, madre de tres hijas, recientemente escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el que explica que no se arrepiente de sus cirugías de senos, liposucción y abdominoplastía. También hace sus paseítos por el gimnasio. “Nunca fui gordita, pero era cuadrada y tenía dos pistolas”, reveló.



Y finalmente, con 46 años, también encabeza la lista de las comunicadoras dominicanas cuarentonas y deseadas, la productora, abogada y conductora de radio y televisión Yolanda Martínez. Esta señora de las cuatro décadas es madre de dos jóvenes, de 21 (René) y de 16 años (Adela). Es de las que encienden las redes con sus videos y fotos en el gimnasio como parte de su rutina para mantener su escultural figura.



Una que casi está entrando a la lista es la mocana Luz Margarita Cecilia García Guzmán, o simplemente Luz García, quien celebrará sus 40 años el próximo 15 de abril.



La Miss República Dominicana Universo 1999 es madre de Miguel Ángel, de 7 años. Constantemente comparte fotos de su entrenamiento en el gimnasio luego de que en los Premios Soberano del 2011 apareciera convertida en “barbie” físicamente. En los próximos meses entrará en el renglón de “cuarentonas solteras y deseadas” de la televisión. l