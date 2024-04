Río San Juan, Baní, Barahona, Pedro Santana y Villa Jaragua cantaron, bailaron y disfrutaron de los talentos nacionales del merengue, la bachata, la salsa y fusiones urbanas.



Con una preparación envidiable y demasiados logros para sus apenas 24 años, el músico dominicano Carlos Fabré es uno de los dominicanos más destacados por su trabajo a nivel internacional, que ha compartido escenario con artistas que talvez nunca soñó acompañar en ambiciosos escenarios.



Aunque desde que reafirmó su inclinación por el bajo eléctrico comenzó a prepararse para ser uno de los mejores, su carrera en la música subió al siguiente nivel cuando en el 2017 decidió aplicar para las becas que ofrecerían el prestigioso músico Michael Camilo junto a la universidad Berklee College of Music.



Su talento y preparación dejaron tan sorprendidos a los jueces, que abrieron especialmente para él, una beca de colegiatura completa en Berklee. Este logro fue fruto de su preparación, pues previo a esto, en 2016 se había dedicado a prepararse en el bajo eléctrico y aplicó y ganó una beca para estudiar en el Berklee College of Music en el programa de verano “Five Week Summer Performance Program” en Boston, Massachusetts. Y luego audicionó y ganó en la misma universidad, una beca que le cubría el 20% de la matrícula.



Boston le aporta además de la beca completa, un repunte a su carrera, pues allí comenzó a tocar con músicos de todas partes del mundo, incluidos Colombia, Puerto Rico, Panamá, Rusia, Australia, Francia, Ghana, Brasil, España, Italia, y muchos países más que jamás se imaginaba que iba a llegar a compartir escenario.



Es así como su sigue siendo valorado por un mercado muy exigente y logra ser uno de los invitados a la semana Grammy 2024 en Los Angeles, California; y es invitado a tocar con prestigiosos artistas de la talla de la reconocida internacionalmente Ela Taubert, en Miami; Carmen Deleon, en Lima Perú; el colombiano Daniel Lema. Fue bajista invitado de la ganadora de la Beca Carlos Vives de la Fundación Cultural Latin Grammy; también fue parte de la banda sonora del musical “9 to 5 – The Musical” y del artista SBM, telonero o abridor del concierto de Oscar D’León en Boston en 2021. Junto a Dakota Cohen recorrió la escena musical de Boston, y tocó además con Los Wizzards, una de las agrupaciones más reconocidas en Miami, para luego ser Invitado especialmente a tocar en la ceremonia de entrega de Doctorado Honorario al reconocido baterista Ringo Starr, el baterista de la famosísima agrupación The Beatles.

Músico desde siempre

El dominicano Carlos Fabré tomó clases de guitarra desde los 9 años y ya de joven fue invitado a tocar como bajista para la internacional Marielle Hazlo en el 2015 en el cierre de la Cap Cana Golf Cup. Luego de ahí inicia su meta de prepararse.



Otros logros en su carrera han sido: Road Manager de la renombrada Orquesta Alto Contraste de Leo Suberví en 2020; Road Manager de la agrupación Be.Crazy; bajista en más de 180 shows a lo largo de sus 4 años en Berklee College of Music; bajista de artista nominada a Latin Grammy y al Grammy, AleMor en New York y New Jersey; escogido como bajista de prestigioso show en Berklee llamado “Idolos Latinos”, en el cual tuvo la oportunidad de tocar con el ganador de 2 Latin Grammys y nominado al Grammy; Tony Succar.