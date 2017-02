Navarro atribuye protestas a sectores externos a la educación

Para el ministro de Educación, las recientes movilizaciones de maestros en reclamo de un aumento general de salarios obedecen a una agenda que nada tiene que ver con la educación, razón por la que exhorta a los educadores a no dejarse manipular por intereses externos.

Aunque Andrés Navarro reiteró su disposición a continuar el diálogo con los maestros, a través de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), aclaró que no está dispuesto a ceder al chantaje, ni hacer un uso abusivo de los recursos del 4% como según dijo, pretenden algunos sectores dentro del magisterio.

“Me atrevo a asegurar que la mayoría (de los maestros) tiene una actitud constructiva, pero algunos sectores focalizados, influenciados por agendas que en nada tienen que ver con la educación, están auspiciando un clima que va a hacer mucho daño a todo este esfuerzo que tiene la sociedad dominicana por la educación”, afirmó el funcionario.

Dijo que aquellos sectores de la ADP que promueven la paralización de las escuelas, parecen no darse cuenta que a quien le hacen daño con sus acciones es a los estudiantes.

Reiteró que durante un extenso proceso de diálogo con las diferentes seccionales de la ADP en todo el territorio nacional, donde conoció un conjunto de necesidades del sistema, incluyendo las relacionadas con el bienestar magisterial, planteó claramente que el Ministerio no está en capacidad de aplicar un aumento general de salarios este año.

“Nosotros tenemos una estructura presupuestaria que está bien transparentada, que es pública y en la cual se puede verificar que eso no es posible. Lo que sí hemos acordado, y le he planteado y me he comprometido con la ADP, a través de cuatro mesas de diálogo, es que en este año el Ministerio estará aplicando la evaluación por desempeño. Con esto garantizamos, por un lado, identificar, diagnosticar las necesidades de formación de nuestros maestros y también se puede aplicar el incentivo en base a la eficiencia que haya tenido cada maestro, cada profesor, que va a repercutir en la mejora del salario”, dijo Navarro.