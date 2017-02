Foto del asesinato del embajador de Turquía gana World Press Photo

ÁMSTERDAM (AP) — El fotógrafo de The Associated Press Burhan Ozbilici ganó el lunes el premio World Press Photo por su imagen del asesino del embajador de Rusia en Turquía parado al lado de su víctima, alzando su pistola.

La imagen de Ozbilici forma parte de una serie titulada "Un asesinato en Turquía", que también ganó en la categoría de Noticias de Actualidad. Las fotografías fueron tomadas antes y después de que el policía Mevlut Mert Altintas sacó un arma y le disparó al embajador Andrei Karlov durante una exposición de fotos en Ankara el pasada 19 de diciembre.

En la imagen vencedora, el pistolero —vestido con traje y corbata, desafiante— está de pie con la pistola en la mano derecha apuntando al suelo y la mano izquierda levantada, con el dedo índice apuntando hacia arriba. El cuerpo del diplomático yace en el suelo justo a su lado.

El presidente del jurado, Stuart Franklin, calificó la imagen de Ozbilici como "una fotografía de noticias increíblemente impactante".

El jurado y los colegas de Ozbilici lo han elogiado por su calma y serenidad en un momento tan traumático. El fotógrafo declaró que simplemente actuó por instinto profesional.

"Sentí un calor agobiante, como si me echaran agua hirviendo sobre la cabeza y repentinamente sentí un frío paralizante, sentí que estaba en una situación sumamente peligrosa", dijo Ozbilici en una entrevista. "Sin embargo, al mismo tiempo me di cuenta que esto era importante, que esto era algo histórico, que esto era una gran noticia".

Fue así como el veterano fotógrafo de The Associated Press hizo lo que está acostumbrado a hacer en más de 30 años de carrera: "Inmediatamente tomé la decisión de hacer mi trabajo porque quizás me lastiman, quizás me matan, pero por lo menos hice buen periodismo".

La imagen ganadora, anunciada el lunes, estaba entre 80.408 imágenes entregadas por 5.034 fotógrafos de 125 países. El jurado otorgó premios en ocho categorías, a 45 fotógrafos de 25 países.

"La impactante imagen captada por Burhan fue resultado de su talento, de su experiencia, de su serenidad en medio de enorme presión y la dedicación y el compromiso con su trabajo que caracterizan a los periodistas de The Associated Press en todo el mundo", declaró la editora ejecutiva de The Associated Press Sally Buzbee. "Estamos sumamente orgullosos de su logro".