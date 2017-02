Dónde disfrutar de buena música en el Día del Amor

14/02/2017 12:00 AM - Muriel Soriano

Si hay un día simbólico para los que valoran el amor y la amistad, esa fecha es hoy. Los corazones, las rosas, chocolates, peluches y el color rojo invaden cada rincón, y la buena música no puede faltar. Para el deleite de los seguidores del jazz y la música de Michel Camilo, el ganador del Grammy al mejor álbum de jazz latino 2004, posará sus manos sobre su piano y engalanará la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con su extenso y reconocido repertorio. El concierto “Solo Piano” del artista de 62 años, pautado para las 8:30 de la noche, será a beneficio de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Camilo se presentó anoche en la Ciudad Corazón, a beneficio de Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial Santiago.



Conocido por el romanticismo que desbordan sus historias de amor, desamor, felicidad y amargura, “La leyenda de la música”, Anthony Ríos, no podía quedar fuera de esta celebración. El cantautor llevará un repertorio que abarca diferentes épocas de sus aproximadamente 40 años de trayectoria artística, por primera vez, al escenario de Neptunos Boca Chica, a partir de las 8:00 de la noche.



El cantante de 66 años, oriundo de Hato Mayor, es conocido por éxitos como “La mancha”, “Si usted supiera señora”, “Fatalidad”, “La Z”, “Si entendieras”, “Viejo amigo”, “Estoy a tu orden”, entre otros.



En el mismo concepto de restaurantes, Millos by Rafa Rosario celebrará más que el Día de los enamorados, el de la amistad. El merenguero pasará la noche rodeado de los que identificó como sus más íntimos amigos, los cantantes Jacqueline Estévez, Sergio Vargas, Eddy Herrera, Alejandro y Guillermo López quienes, a partir de las 9:00 de la noche acompañarán a Rafa en la amenización del lugar.



El líder de la orquesta merenguera Los Hermanos Rosario, ha estado presentando los Miércoles Bohemios, por donde han desfilado Fausto Rey y Jacqueline Estévez, entre otros. Durante el día ofrecerán música en vivo.



Con toda una banda, el cantautor Pavel Núñez presentará, por primera vez, su propuesta “Pavelove: locuras, corazón y detalles”, especialmente para los enamorados. La presentación tiene como escenario el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, a partir de las 9:00 de la noche. “Las emociones estarán a flor de piel y el amor se habrá convertido en el laberinto de los recuerdos o en la posibilidad de lo que podamos encontrar más tarde”, expresó el cantante a través de Instagram.



El toque romántico, urbano e internacional lo trae a Santo Domingo el estadounidense Tony Dize con su presentación especial para San Valentín en Hard Rock Live Blue Mall, a partir de las 10:00 de la noche. La Melodía de la Calle, como se autodenomina, dijo que el repertorio incluirá temas de sus tres discos y que se presentará con seis músicos y ocho bailarines. Entre sus temas más conocidos están “El doctorado”, “Solos”, “Mi amor es pobre”, “Permítame”, “Quizás”, “Mi mayor atracción” y “Ruleta Rusa”, entre otras.



Asimismo, en Mitre, la agrupación venezolana Fragata presentará una diversidad musical de su repertorio, que comprende más 60 canciones inéditas.



Por otro lado, Casa de Teatro presentará, para celebrar la ocasión, “Un show pa’que te enamores”, a cargo de Fernando Pucheu, Aleja Johnson, Salime Caram, a partir de las 9:30 de la noche, donde conjugarán humor y música.