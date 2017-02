Exalcalde denuncia muerte de locutores fue por conflicto por venta de tierras del CEA

El exalcalde de San Pedro de Macorís y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Sergio Cedeño, denunció que lo que originó el asesinato de los dos locutores en San Pedro de Macorís fue la venta irregular de unos terrenos por parte del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Cedeño explicó que José Rodríguez (Joselín) sindicado como la persona que disparó contra los comunicadores Luis Manuel Medina y Leonidas Martínez, y que luego supuestamente se suicidó, habría comprado unos terrenos al CEA para instalar un play de ligas menores que tiene desde hace años en esa provincia, próximo al ingenio Santa Fe. Agregó que luego que había depositado parte del dinero para la compra de la propiedad, el CEA habría echado el negocio para atrás para supuestamente vender los terrenos al hijo de un funcionario del gobierno que no identificó.

“Hubo una entrevista que le hicieron al director del CEA hace como 10 ó 12 días en el mismo programa de Leo Martínez, y cuando el director del CEA estaba hablando llegó José Rodríguez (Joselito) a matar al director del CEA, confirmado por fuentes fidedignas”, reveló Cedeño.

Continúa su denuncia: “Una persona que estaba en la emisora se dio cuenta y le dijo ( a Joselito) que es lo que tú vas a hacer , nada que yo quiero mi dinero o mi tierra, pues vamos hablar con uno de los funcionarios que anda con el director del CEA para que uno de ellos traten de solucionarte el caso. Calman al matador de los periodistas y comprometen a Leo Martínez, el periodista muerto, de que sirva de intermediario para ayudar a buscar una solución del caso.

Cedeño prosigue con su versión del suceso: “Hace unos días estas personas del CEA le entregaron 200 mil pesos a Leo Martínez, que está muerto hoy, y él se los entrega a la persona, pero él (Joselito) regresa y le dice, pero bueno dónde está el otro dinero, es una parte y dónde está la otra parte y el periodista le dice ya yo no me voy a meter más en eso”.

La versión del exlegislador sobre el suceso sigue así: “Discutieron y él dijo (Leo Martínez) no, ya yo no me voy a meter más en eso. Entonces él (Joselito) indignado porque entiende que no le están ayudando, sale de la emisora, va a un lugar donde el duerme, porque el vive en Miramar, donde tiene propiedades, pero duerme en una pensión, donde el consume narcótico con otra persona de San Pedro, porque el tipo es deportado de Estados Unidos, pero además es considerado como un militar veterano de guerra con especialismo en tiro de precisión”.

Agrega: “La semana pasada le tiraron cinco tiros a un hijo de un funcionario del PLD en San Pedro de Macorís vinculado a este caso, pero dos días después le quemaron un campo de caña a otro funcionario vinculado a este caso, frente a toda esta situación yo aborrezco que haya asesinado a Leo Martínez y Luis Manuel Medina, eso no tiene justificación ninguna, es un acto horrendo, criminal, que no tiene ningún tipo de justificación, pero también es un acto el asesinato de esta noche, lo mataron porque lo andaban buscando dos grupos, el de la Policía, y los del grupo del CEA que no quería que hablara para que no dijera el entramado de corrupción que hay en el CEA con la venta de tierras que se la venden hasta a tres, cuatro y cinco gente al mismo tiempo”. “Usted va y la compra, y se la quitan y se la venden a otro, y hay cientos de conflictos en San Pedro de Macorís de este tipo y el gobierno debe aclarar esto y el jefe de la Policía debe de aclararlo mucho más porque el 27 se está acercando y le pueden echar una vaina al jefe de la Policía con lo que ha ocurrido esta noche, él debe aclarar porque ahora le van a echar la responsabilidad a él de esa situación y ese hombre no salió de San Pedro de Macorís, ese hombre se mantuvo en San Pedro de Macorís y ya había gente que sabía donde estaba y si sabían donde estaba porque no lo agarraron, o le tiraron una bomba lagrimógena por qué no lo hicieron? Sencillamente lo que querían era acallarlo, porque acallándolo no se iba a conocer el gran entramado de corrupción que con el tema de tierra hay hoy día en toda la provincia de San Pedro de Macorís”, concluyó Cedeño su intervención.

Las declaraciones fueron emitidas en el programa el Gobierno de la Noche de la Z-101.