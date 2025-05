Senadores y miembros de la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (CCLEX) que elaboró el proyecto de ley orgánica que regula la libertad de expresión y medios audiovisuales que cursa en el Congreso Nacional rechazan la propuesta de sacar las plataformas digitales del pliego legislativo y que sea trabajada aparte en otra legislación.



La moción es del jurista Namphi Rodríguez, coordinador de dicha comitiva, quien reiteró ayer ante el equipo senatorial que estudia el controversial proyecto retirar del texto el capítulo IV, referente a las plataformas digitales.



”Ya ustedes conocen mi posición, que la expresé de manera individual y que la he traído y explicado a la comisión, en el sentido de que existen varios modelos de regulación. La comisión ha propuesto un modelo convergente, pero que dentro de las posibilidades se pudiera dar un modelo por separado. Lo que dije fuera, lo he repetido aquí dentro”, subrayó el catedrático luego de entregar dos documentos a los legisladores concernientes al tema y precisar que hace el planteamiento de manera individual.



El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, explicó que el marco legislativo debe ser presentado “tal y como fue diseñado, preparado y estudiado”, ya que el mismo pasó durante dos años por un tamiz de estudio y consulta de sectores nacionales e internacionales relacionados a la materia.



Sostuvo que la normativa da garantías extraordinarias a las plataformas digitales y que su mandato va a coordinar conjuntamente con éstas y el Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom), para proteger los derechos de los usuarios de esas plataformas, “que es la confusión que está existiendo”. El miembro de la CCLEX agregó, además, que la iniciativa garantiza la libertad de presión y fortalece la protección de los derechos de las personas vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes.



De su lado, Eric Raful, abogado y miembro de la comisión de redacción de la propuesta de actualización de la Ley 6132, cree que sacar las plataformas digitales del proyecto en discusión para tratarla en otra pieza no es lo conveniente, sino el que se mantenga íntegra, “porque la protección y la regulación es integral a todo lo que es el actual ecosistema comunicacional”.



“Eso fue una posición individual de él (Namphi Rodríguez), moción que respetamos; él la explicó, el contexto era que se discutiera aparte, como el modelo brasileño, que hay una ley marco de audiovisuales y periódicos escritos, y está otra ley particular de medios digitales”, detalló.



La comisión especial de senadores, presidida por Aracelis Villanueva (PRM-San Pedro de Macorís), se reunió con miembros de la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión con el propósito de consensuar el pliego de ley.



Félix Bautista considera separar proyectos no es necesario



El senador Félix Bautista (FP- San Juan), integrante de la comisión especial, defiende que las plataformas digitales sigan incluidas en la propuesta legislativa depositada por el Poder Ejecutivo en la Cámara Alta para no tener dos proyectos de ley separados, porque esto no es necesario, según argumentó.



“Imagínense lo siguiente, separamos el proyecto en dos: vamos a aprobar por un lado los medios digitales y por otro, los medios tradicionales, pero vamos a aprobar lo mismo. Vamos a hacer dos cosas separadas aprobando lo mismo”, ejemplificó.

Aboga por poner fin a mal uso de las redes

El senador Antonio Taveras (PRM- Santo Domingo) deplora que sean excluidas las redes sociales de la norma legislativa elaborada por la CCLEX. Considera que las plataformas digitales deben ser reguladas, ya que la libertad de expresión significa responsabilidad.



Al referirse a la campaña de descrédito en su contra que denunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, el legislador dijo que precisamente por eso hay que “poner fin” a que cualquiera que tenga un medio en sus manos o celular pueda dañar la imagen de alguien.



“Debe regularse, precisamente por lo que está pasando Faride, por lo que hemos pasado nosotros y por lo que muchas personas públicas han estado pasando”, indicó.



El proyecto de ley orgánica que regula la libertad de expresión y medios audiovisuales ha generado opiniones encontradas, siendo lo más cuestionado por quienes lo rechazan, el alcance del Inacom y la regulación a las redes sociales. Esto a pesar que la CCLEX ha dicho que la pieza busca evitar la censura que ejercen grandes plataformas digitales como Facebook, Instagram y X (Twitter) a los medios de comunicación y a los usuarios productores de contenidos.