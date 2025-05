Para labores agrícolas y en el sector construcción, se necesitarían al menos 200,000 según estimaciones

¿Cuántos trabajadores extranjeros necesitan los sectores productivos y de servicio en la República Dominicana?



Es la pregunta que muchos se hacen en momentos en que el país ha intensificado los operativos migratorios para deportación de haitianos en condición irregular, y deja sobre la mesa procesos de regularización de una mano de obra vital para la economía.



La migración haitiana sale como uno de los temas de preocupación del país. El 62% de la población piensa que es negativa para el país según datos de la encuesta Greenberg 2023 y la Gallup 2024 reflejó que para un 4.3 % el tema de la migración haitiana es calificado como un problema.



Debido a la inestabilidad en el vecino país, el número de personas que ha llegado a la República Dominicana se incrementó en cifras no cuantificadas por las autoridades. Sin embargo, el sector productivo nacional depende mucho de la mano de obra extrajera en sectores claves de la economía como la agricultura, construcción y turismo, razón por la cual líderes de esos sectores han demandado de las autoridades mecanismos para regular la presencia de los trabajadores necesarios a fin de garantizar la operatividad de dichos sectores.



En el año 2023 el informe Mercado Laboral y Mano de Obra Extranjera en el Sector Turismo en República Dominicana reflejó que 295,377 haitianos estaban laborando en sectores formales e informales de la vida nacional, en tanto que los de otras nacionalidades eran 19,772.



La demanda de trabajadores extranjeros en rubros agrícolas como el arroz, habichuela y plátano en el año 2023 fue de 111,048 personas, refiere el más reciente informe Estado de las Migraciones que atañe a la República Dominicana realizado por el Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social del Caribe (Obmica).



La cifra anterior se desprende del informe Mercado de Trabajo Agrícola e Inmigración, Trabajadores agrícolas inmigrantes en los cultivos de arroz, plátano y habichuela en República Dominicana realizados por el Instituto Nacional de Migración (INM) a través de la Encuesta Sectorial Agrícola (Enagrot) en la que se captó información acerca de la población de trabajadores ocupados en las labores productivas de 711 fincas, de las cuales 290 eran de arroz, 294 de plátano y 127 de habichuela.

El sector construcción es la otra rama en que más mano de obra haitiana existe.

El Instituto de Migración realiza mediciones que, según establece Obmica en su informe, permiten hacer estimaciones de demanda de trabajadores extranjeros en el sector agrícola por tamaño de finca y mes.



También refleja que esos más de 111 mil trabajadores representan el 60.5% de los empleados agrícolas, por ende, un reflejo de la necesitad de regulación de todos los trabajadores.



En República Dominicana se produce más del 100% del arroz que se consume, con alrededor de 14.5 millones de quintales anuales, lo que satisface la demanda nacional, a la vez que nos permite ser autosuficientes en la producción del cereal, informó el Ministerio de Agricultura en el año 2023.



Limber Cruz, ministro de esa dependencia dijo que el cultivo impacta unas 22 provincias, con más de 30 mil productores dedicados a la siembra, que genera alrededor de 250 mil empleos directos e indirectos y aporta más de 45 mil millones de pesos a la economía del país.



Los operativos o redadas migratorias intensificados por el Gobierno desde el año pasado han tenido impacto en ese sector productivo así como en otras áreas donde los trabajadores haitianos juegan un papel importante.



“Tampoco creo que simplemente tenemos que lanzarnos a criticar y a decir que al sector agrícola no venga ¿si no viene quien va cortar el arroz? Se toma un tiempo. Yo sí creo que deben regularizarse”, expresó el empresario y fundador del Grupo Puntacana, Frank Reinieri al destacar que si no se corta el arroz y se pone la libra a 100 pesos, las personas que hoy están atacando que no les permitan a los arroceros tener esa mano de obra son los que van a atacar duro al Gobierno cuando el arroz esté caro.



La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, dijo durante una entrevista en Despierta CDN, que esa entidad calculó que el sector construcción tiene derecho a aproximadamente 87,000 permisos o visados de trabajo para extranjeros tomando como referencia la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), del Banco Central, la cual reportó que, a finales de 2024, había aproximadamente 435,000 trabajadores en el sector construcción.



De acuerdo con el estudio Mercado laboral y mano de obra extranjera en el sector turismo, la ocupación de inmigrantes en la rama hoteles, bares y restaurantes representa el 9.54 % de la población total de extranjeros. De estos, el 5.44 % son inmigrantes haitianos, 2.53 % de otros países y 1.56 % nacidos en el país, pero de padres extranjeros.

Refiere que esa rama de actividad es el único rubro de trabajo, en el caso de los extranjeros, donde la población nacida en otros países tiene una participación superior al 1 % y la presencia de inmigrantes de nacionalidades diferentes a la haitiana en el sector turismo se puede relacionar con dos factores: primero la demanda de mano de obra extranjera en el sector y, segundo, el sistema de rotación internacional de empleados que practican las cadenas hoteleras.



Trabajadores, familia y salud El estudio realizado por el INM refleja que la tenencia de pareja es una condición que prevalece entre los trabajadores agrícolas en la producción de arroz (55.6 %) y de plátano (51.9 %); sin embargo, es mucho menor entre los trabajadores en la producción de habichuela (35.3 %).



En tanto que los que reportan tener hijos presentan un comportamiento similar en cuanto a su proporción entre rubros: 64.0 % de los trabajadores en la producción de arroz, 54.1 % en la de plátano y 38.3 % en la de habichuela.



De acuerdo con los datos obtenidos, en la cosecha cafetalera participan fundamentalmente migrantes permanentes, el 60 % del total. Los temporales presentan, el 24.6 %, y la incorporación de los dominico-haitianos, con 15.4 % del total.



El 46 % de los migrantes permanentes tienen cinco o menos años en la República Dominicana; el 28.5 %, entre seis y diez años, y el 21.9 %, once años o más.



Una de las apuestas del Gobierno dominicano en procura de dominicanizar la mano de obra en los sectores productivos es la mecanización. El presidente Luis Abinader aseguró, a principio de mes, que los productores de arroz en Bonao, provincia Monseñor Nouel, eliminaron en un 80% por ciento la mano de obra haitiana, gracias a los equipos financiados por el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) y el Banco Agrícola.



Sin embargo, los datos de la Encuesta Sectorial Agrícola 2022, refieren que el 66.5 % de los trabajadores encuestados en las 711 fincas objeto de estudio, declaró que no sabe trabajar con maquinarias y equipos agrícolas.



El acceso a los servicios de salud, es uno de los puntos analizados por la encuesta del Instituto de Migración. En ella se establece que en el ámbito de la producción de arroz, plátano y habichuela, la mayoría de los trabajadores buscan servicios de salud en los hospitales públicos (86.9 %), el 4.7 % acude a clínicas rurales o centros de atención primaria, el 4.4 % afirma que no va al médico y apenas el 2.7 % busca atención en clínicas privadas.

Los haitianos también laboran en otras áreas informales, como lo es el motoconcho.

Enfatiza que esa distribución se mantiene entre los trabajadores migrantes independientemente del rubro agrícola.



En cuanto a las facilidades de salud que se les ofrece a estos trabajadores en las fincas, el 35.9 % declaró no recibir ninguna facilidad y casi la mitad (49.3 %) afirmó que si requiere asistencia médica cuando se encuentra trabajando en la finca, desde allí son trasladados al centro de salud (mayormente hospital público) y al 27.1 % le compra las medicinas que le indican.

Regular y retornar jornaleros

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, el empresario turístico, Frank Rainieri, Acoprovi a través de su presidenta Annerys Meléndez y otras representantes de sectores de la vida productiva nacional coinciden en establecer la necesidad de que el Estado cree o establezca los mecanismos para regular la mano de obra extranjera que precisa la nación para mantener el crecimiento económico y estabilidad que da a RD calificación positiva ante otras naciones de la región.



De igual modo, los informes realizados por el Instituto de Migración hacen énfasis en la necesidad de establecer controles estrictos del retorno de jornaleros.



Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación Dominicana de la Construcción (Copymecon), considera posible dominicanizar la mano de obra, aunque no de manera inmediata porque ese sector tiene 85% de informalidad, por lo que debe diseñarse un plan integral donde participen todos los sectores, y donde las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) jueguen un rol importante y protagónico.



Rainieri valoró positivamente la reunión que Abinader tuvo con los tres expresidentes de la República y les pidió aportar buenas ideas para poder organizar el tema migratorio.



El expresidente Mejía expresó que en el país hay experiencia y avances en lo que tiene que ver con la regularización de los trabajadores extranjeros.