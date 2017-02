Tribunal impone 6 meses de prisión domiciliaria a Raúl Mondesí

El ex alcalde está acusado de desfalco y malversación 300 millones de pesos

17/02/2017 11:53 AM - Redacción

El Juzgado de Instrucción de San Cristóbal impuso este viernes seis meses prisión domiciliaria al ex alcalde de esa demarcación, Raúl Mondesí, quien está acusado de desfalco y malversación 300 millones de pesos.

La coerción al ex astro de Grandes Ligas le fue impuesta por la magistrada Rosa Mateo, durante el conocimiento de una solicitud de medida de coerción de un año de prisión pedida por el Ministerio Público.

En tanto que los otros imputados: Bienvenido Araujo Japa, Jesús Ferreira y Pedro Cordero Valverde, ex secretrio general del cabildo, ex tesorero, y ex contralor del ayuntamiento , respectivamente deberán pagar un millón de pesos como medida de coerción. También le fue dictada impedimento de salida del país y presentación periódica por ante la Fiscalía.