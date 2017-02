“Espero que mi gente me entienda”

Gary Sánchez apeló a la comprensión de sus compatriotas para que entiendan los motivos que lo llevaron a ausentarse del próximo Clásico Mundial de Béisbol. Tiene la gran oportunidad de su carrera de ser un estelar en las Grandes Ligas, nada menos que con los Yanquis de Nueva York, la franquicia de más peso en el negocio.



“Espero que mi gente dominicana me entienda. Tengo que concentrarme aquí en el entrenamiento con los Yanquis y prepararme para mi primera campaña completa. No es que no quería ir, pero me reuní con mi familia y acordamos que lo mejor era quedarme aquí (en el entrenamiento)”, dijo Sánchez a elCaribe desde Tampa, Florida, la sede de práctica de la famosa escuadra de rayas.



El nativo del poblado de La Victoria, Santo Domingo Norte, había anunciado que formaría parte del equipo tricolor que desde el día nueve de marzo estará defendiendo su corona invicta del Clásico de 2013. Pero a última hora cambió de parecer. “No fue fácil, fue una decisión difícil, pero es lo que debo hacer ahora. Además, quedan más Clásicos”, indicó el receptor de 24 años.



Gary, firmado por los Yanquis en 2009 por 2.5 millones de dólares, tiene una fuerte rutina de trabajo que se inicia a las siete de la mañana (hora de Florida, 8:00 a.m. local) y no tiene hora para terminar.



La agenda de un receptor, establecido o en busca de hacerlo, es bastante complicada en estos días. “Tengo que trabajar con los píchers, ganarme la confianza de ellos, ver cuáles picheos les están funcionando y otras cosas más”, dice Sánchez.



Tiene un buen maestro, en la persona de Tony Peña, el coach de primera de los Yanquis, y un ganador de cuatro Guantes de Oro (premio defensivo al mejor de su posición) durante su carrera en las Grandes Ligas.



“Trabajo con Tony en muchas cosas y también pongo mucho de mi parte en otras”, dice Gary, muy consciente de que la relación entre receptor y lanzador se nutre de muchos detalles.



El dominicano tiene metas muy ambiciosas en su primera contienda como regular con los Yanquis. “Mi meta es mantenerme saludable y poder jugar entre 140 y 150 juegos”, dice.



A la ofensiva



Gary tuvo un impacto tremendo con los Yanquis en 2016. Pegó 20 cuadrangulares en apenas 53 partidos para su club. Remolcó 42 carreras al compás de 60 imparables en 201 turnos al bate. Fue tanto su aporte que se ganó los premios de Novato y Jugador del Mes en agosto.



Esta campaña espera superar su producción con el madero. “Yo espero dar 30 jonrones”, comentó. “Esa es otra meta. Si no, que sean 25, pero más de 20 porque uno tiene que pensar siempre en superar lo anterior”, dijo.



Sánchez, que antes de partir a Florida estuvo entrenando fuerte en el país por varias semanas, está consciente de que los lanzadores contrarios lo trabajarán diferente en 2017. Ya saben que es un novato con mucha fuerza.



“Ese es el juego: los lanzadores hacen sus ajustes y uno hace los de uno. En estos momentos no tengo presión. No sé después”, aclaró.