Presidente Danilo Medina no recibe al rector de la UASD

“Yo no vengo a pedir dinero", dijo Iván Grullón a los periodistas y reconoció que no tenía cita con el mandatario

En momentos en que se agudiza la crisis en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el rector Iván Grullón, acudió este viernes al Palacio Nacional procurando entrevistarse con el presidente Danilo Medina pero no fue recibido.

Grullón dijo a los periodistas que aunque no tenía cita, el motivo de su visita no era pedir dinero al mandatario, sino más bien, informarle de la delicada situación por la que atraviesa la academia y buscar sus orientaciones para manejar la crisis, tras la amenaza de los estudiantes de manifestarse en las calles si no se reanuda la docencia el próximo lunes.

“Yo no vengo a pedir dinero, le digo que estamos en este proceso y él como Jefe de Estado, preocupado por la paz y la tranquilidad de la universidad, ya ustedes saben, los estudiantes se están manifestando, están amenazando con salir a la calle y eso hay que evitarlo, las confrontaciones, porque ahí vienen muertos, heridos, etcétera, y la paz de país ya no quiere más cosas”, dijo.

La máxima autoridad de la universidad estatal dijo que aunque está en la disposición de hacer los cambios que haya que hacer para corregir cualquier distorsión e irregularidad en la nómina para aplicar el aumento de un 15% que reclaman los profesores con recursos propios,no cuentan con la capacidad financiera para atender las demandas de los gremios.

“He estado, lógicamente, no presionando demasiado porque el Gobierno está atolondrado de problemas, de muchísimos problemas, ustedes lo saben, dificultades, en Los Tres Brazos, ahora lo del CEA, el escándalo de Odebrecht, y todo eso, pero siempre la Universidad ha tenido el respaldo del Gobierno en sus momentos difíciles y eso es lo que yo espero”, dijo Grullón.