Dominicano Dellin Betances ganará 3 y no US$5 millones; Yanquis ganan arbitraje salarial

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU.— Los Yanquis de Nueva York ganaron el caso de arbitraje con el relevista Dellin Betances, quien recibirá 3 millones de dólares en lugar de los 5 millones que había pedido.

Pero el resultado dejó a las partes enfrentadas.

El presidente de los Yanquis Randy Levine afirmó que el pitcher dominicano fue la víctima de "demandas desmedidas que se fundamentaron con un mínimo sentido de la realidad" por sus agentes durante la audiencia de arbitraje que se realizó el viernes.

"Lo que sus agentes hicieron fueron convertirle en la víctima de un intento de provocar un cambio en el mercado (de relevistas), que ha estado establecido durante 30, 40 años. Me da pena por él que haya sido utilizado de esa manera por sus agentes", señaló Levine el sábado tras el anuncio de la decisión. "Los cerradores de élite son los que reciben 5 millones de dólares, gente que lanza en el noveno inning y que acumulan muchos, pero muchos salvados".

"Dellin no tiene esas credenciales", añadió Levine. "Él es un preparador de mesa de élite, que quizás algún día llegará a ser un tremendo cerrador, es lo que esperamos. El agente presentó un caso que fue como si yo no fuera el presidente de los Yanquis, sino un astronauta. Yo no soy un astronauta y las estadísticas dicen que Dellin Betances no es un cerrador.

Betances no se mordió la lengua en su réplica al afirmar que estaba dispuesto a voltear la página al asunto hasta que se enteró de las declaraciones de Levine.

"El que salga a decir que yo soy la víctima de todo este proceso y hablar sobre lo mucho que me aprecian, pero llevarme a una sala y basurearme durante una hora y media", disparó Betances.

Nueva York renovó el año pasado el contrato de Betances al mínimo de las Grandes Ligas — 507.500 dólares. Betances asumió como taponero a mediados de la campaña luego que los Yanquis enviaron a Aroldis Chapman a los Cachorros y Andrew Miller a Cleveland.

Un derecho que en marzo cumplirá los 29 años de edad, Betances se perfila para ser el preparador de mesa con la vuelta del cubano Chapman a los Yanquis. Nueva York adquirió a Chapman con un contrato de 86 millones por cinco años en la agencia libre, un récord para un relevista.

"Ellos me valoran como un preparador, un especialista del octavo inning, así que sería egoísta de mi parte, salir a decir ahora: '¿Oigan, de ahora en adelante solo quiero que me traigan para el octavo inning sin corredores en base todo el tiempo?", indicó Betances. "Yo no soy esa clase de pelotero".

Betances viene de una temporada en la que acumuló 126 ponches, liderando los relevistas de las mayores por tercer año seguido. Terminó con foja de 3.6 y efectividad de 3.08, con 12 salvados en 17 oportunidades.

"Tengo que cuidarme", dijo Betances. "Debo ser un poco más inteligente y poder alzar la voz".

Betances procuró un punto medio en cuanto al salario.

"Cuando entré a esa sala, los miré fijamente y dije: 'No tenemos que estar en esta sala''', afirmó Betances. "Ellos no plantearon ningún punto medio".

El manager Joe Girardi consideró que a la larga Betances estará bien.

"Creo que se recuperará, separará la parte del negocio del juego, saldrá a lanzar y cumplir con su trabajo", comentó su compañero CC Sabathia.

La decisión da a los equipos una ventaja de 8-7 en las decisiones de arbitraje este año, que ha tenido la mayor cantidad de audiencias desde que los equipos ganaron 10 de 16 casos en 1994. El año pasado, los jugadores ganaron tres de cuatro casos. Desde que comenzó el arbitraje salarial en 1974, los equipos llevan una ventaja de 310-231.

Los árbitros Steven Wolf, Dan Brent y Sylvia Skratek fueron los responsables del caso.

"Tres millones de dólares es una gran victoria para Dellin Betances", sostuvo Levine. "Ahora puede decir que es el preparador de mesa número uno mejor pagado en Grandes Ligas".