Juego de Estrellas: reunión de astros, y de Durant y Westbrook

18/02/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

La edición 66 del Juego de las Estrellas de la NBA se lleva a cabo mañana a las 9:00 de la noche en el Smoothie King Center de New Orleans. La Conferencia Este domina 37-28 a la Conferencia del Oeste en sus enfretamientos de por vida. No muchos están a la espera de cuál conferencia ganará el partido o quién se llevará el premio al Jugador Más Valioso. Pero es seguro que una buena parte de la audiencia y de los asistentes al encuentro de astros de la liga estadounidense estará muy atenta a sobre lo que pasará con Kevin Durant y Russell Westbrook, otrora compañeros en el Thunder de Oklahoma que hoy son el centro de una disputa que llegó a su punto más candente el pasado sábado cuando ambos se vieron en la cancha con camisetas diferentes. “Todo el mundo ama el drama. Se siente como si estuviéramos en una gran telenovela”, dijo Durant en una entrevista para Espn Radio. “Para saber sobre nuestra relación, o una llamada telefónica, en lugar de preocuparse por el juego, que es lo más importante, y estoy seguro de que tanto nosotros como el resto de los jugadores sentimos lo mismo”, agregó.



El dirigente de Durant en Golden State, Steve Kerr, es el mismo que llevará las riendas de la escuadra del Oeste, equipo donde convergen los mencionados excompañeros. Kerr no reveló su plan de juego para con este par.



Durant y su compañero en Golden State, Stephen Curry, liderarán el quinteto inicial del Oeste, que igual cuenta con el anfitrión Anthony Davis, con James Harden, de Houston, y Kawhi Leonard, de San Antonio. Los reservistas del Oeste son DeMarcus Cousins, Marc Gasol, Draymond Green, Gordon Hayward, DeAndre Jordan, Klay Thompson y Westbrook.



El combinado del Este está encabezado por LeBron James, quien fue el más votado por los fanáticos en un sistema de elección que en esta ocasión tuvo el sufragio de los propios jugadores y de los miembros de la prensa acreditada. Completan el cinco inicial Kyrie Irving, compañero de James en Cleveland, Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, Jimmy Butler, de Chicago, DeMar DeRozan, de Toronto.



Estarán en el banco Paul George, Carmelo Anthony, Kyle Lowry, Paul Millsap, Isaiah Thomas, Kemba Walker, John Wall. Anthony entró en lugar del lesionado Kevin Love. Westbrook viene de llevarse el premio al JMV en las dos ediciones anteriores.

Aaron Gordon va por el título de donqueos

La competencia de donqueos de este año no contará con su campeón vigente: Zach Lavine, pero si tendrá a Aaron Gordon, ala-pívot de Orlando Magic, que quedó segundo el año pasado.



Esta justa será esta noche a partir de las 8:00 después de que concluya el concurso de habilidades. DeAndre Jordan (Clippers), Glenn Robinson (Indiana Pacers) y Derrick Jones Jr. (Phoenix Suns) completan la cuarteta de competidores.

Cifras del Juego de Estrellas

3

Son las veces que New Orleans ha recibido el Juego de Estrellas de la NBA: 2008, 2014 y 2017.



2

Los dos jugadores que obtuvieron la distinción de MVP en los anteriores partidos en New Orleans estarán en acción de nuevo. LeBron James (2008) y Kyrie Irving (2014 ).



232

El NBA All-Star 2017 contará con la participación de 232 jugadores y ex jugadores en los diferentes eventos.



291

LeBron James es el líder anotador en la historia del Juego de Estrellas con 291 puntos.



4

Golden State empató la marca de cuatro jugadores seleccionados para el Juego de Estrellas: Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green y Klay Thompson están en la escuadra del Oeste.



25.6

Kevin Durant tiene el promedio más alto de puntos anotados en la historia del Juego de Estrellas con 25.6 puntos.

29.8

Isaiah Thomas está promediando 29.8 puntos por juego esta temporada (segundo de la NBA), marca que apenas está por debajo del récord de los Celtics (29.9 ppj) impuesto por Larry Bird en la campaña de 1987-88.



41

Los Todos Estrellas de 2017, Russell Westbrook y Paul George, anotaron 41 puntos en los Juegos de Estrellas de 2015 y 2016, respectivamente, uno por debajo del récord para un partido en poder de Wilt Chamberlain (42) en la estación de 1962.



67

Jóvenes de 32 países y territorios de África, América, Asia y Europa participarán en el tercer evento anual “Basketball without Borders Global Camp” (campamento de baloncesto sin fronteras), en donde aprenderán directamente de jugadores y entrenadores de la NBA y de la FIBA.



3

Marc Gasol, de los Memphis Grizzlies, es el primer jugador en la historia de la franquicia en ser seleccionado tres veces para el Juego de las Estrellas (2012, 2015 y 2017).