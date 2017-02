Warriors y Cavs dominan la NBA

Hace un buen tiempo que LeBron James no quedaba fuera del Top 3 de candidatos para el premio de Jugador Más Valioso (JMV) al llegar a la pausa del fin de semana de estrellas en la NBA. James se encuentra cuarto o quinto en una lista en la que aparecen James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Kevin Durant e Isaiah Thomas.



¿Cleveland Cavaliers está en la misma posición de LeBron? Absolutamente no, aunque James pidió refuerzos a voces durante estos primeros 55 partidos de los Cavaliers. Golden State, el subcampeón, tampoco lo está en la Conferencia Oeste, por si hay dudas.



Ese es a ras de vuelo el balance que deja la primera mitad de la temporada del baloncesto de la NBA, que este fin de semana celebra el tradicional Juego de Estrellas en New Orleans.



Durant y su incipiente rivalidad contra su exequipo, el Thunder de Oklahoma, es otro tema que concitó titulares y la atención de los fanáticos del mejor baloncesto del mundo. Hay un cuarto enfrentamiento entre Golden State y Oklahoma este próximo 20 de marzo. Los Warriors han ganado los anteriores tres con un trío de descomunales actuaciones de Durant.



Harden lleva una ligera venta sobre Westbrook en la carrera por el JMV. Harden promedia 29.1 puntos (tercero en la NBA), 11.3 asistencias, 8.2 rebotes, 1.5 robos y lanza para un 44% desde el campo. El experimento de Mike de D’Antony de ponerlo como armador de los Rockets de Houston ha funcionado de una manera inesperada. Él lidera las asistencias de la liga, en puntos creados por asistencias (27.4) por juego y en pases realizados (67.4) por noche. La mejor carta de presentación de esa candidatura la da el hecho de que los Rockets (40-18) van terceros en el Oeste, solo superados por Golden State (47-9) y San Antonio (43-13).



Harden ha realizado 15 triples dobles durante esta campaña cuando apenas había realizado nueve en toda su carrera. Sus 15 triples dobles de esta temporada es mayor número que cualquier cifra total en la carrera de cualquier otro jugador de los Rockets. Hakeem Olajuwon, por ejemplo, concluyó su paso por la NBA con 14.



Westbrook es un candidato duro tanto como Harden. Este armador de Oklahoma lleva una histórica temporada con sus 26 triples dobles, la tercera mayor cantidad en un campaña en la historia de la liga. Registra promedio de triples decenas y apunta a emular la hazaña de Oscar Robertson, quien concluyó con promedios dobles en tres de las categorías más importante del juego en la contienda de 1961-62.



Westbrook tiene media de 31.2 puntos, 10.5 rebotes y 10.2 asistencias, pero lanza para un 42.2% desde campo, una estadística que podría restarle votos para el premio en cuestión.



Él lidera a toda la NBA en eficiencia con 29.5. Esta medición siempre es clave a la hora de influenciar el trofeo. El Thunder va actualmente en la séptima posición del Oeste con marca de 32-25. Ha ganado 20 de los 26 partidos en los que Westbrook ha hecho triple doble. Tercero en la lista de candidatos está Leonard, de los Spurs de San Antonio, que es segundo en el importante rubro de eficiencia con 28.2. Kawhi tiene la cifra más alta de su carrera en anotación con 25.9 puntos por cita, 5.9 rebotes, 3.3 asistencias, 1.8 robos y tira para un 48% desde el campo. Thomas, Durant y James tiene sus méritos, pero van detrás del anterior trío. Sin embargo, todos apuestan a que James se meta de lleno en esta lucha durante los 27 partidos de la recta final.



Los Cavaliers y los Warriors



Todo luce indicar, a juzgar por el comportamiento de la primera mitad, que los Cavaliers y los Warriors se verán de nuevo en la final.



Si bien Cleveland, primeros en la Conferencia Este con 39-16, perdieron a Kevin Love por al menos seis semanas y no contarán con JR Smith en las siguientes dos semanas, este equipo puede ser capaz de mantener su liderato hasta el final de la regular. Kyrie Irving ha jugado a un nivel increíble, mientras que las adiciones de Kyle Kover y Derrick Williams le han dado otro look al ataque, aunque habrá que esperar si finalmente se produce algún cambio antes de la fecha límite, que es el próximo día 23.



Golden State, del lado del Oeste, ya perdió la misma cantidad de encuentros que el total de la temporada completa pasada. Sin embargo, eso no significa que hayan perdido potencia para estar en la final otra vez. La llegada de Durant ha dado más armas a un escuadrón que de por sí ya era peligroso. Durant lidera a los Warriors en anotación (25.8) y bloqueos (1.6), mientras Stephen Curry sigue como el triplero principal al anotar 220 en esta primera mitad, líder en esta temporada.

Klay Thompson busca defender corona triplera

En el concurso de triples sí repite presencia el actual campeón. Klay Thompson (Golden State Warriors), que quiere obtener su segundo título consecutivo como mejor tirador de triples, aunque este año no competirá en la final contra su compañero Stephen Curry. El escolta de los de San Francisco tendrá como rivales a CJ McCollum (Portland Trail Blazers), Kyle Lowry (Toronto), Eric Gordon (Houston), Kyrie Irving (Cleveland), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Nick Young (Lakers) y Wesley Matthews (Mavericks). Kyrie es el único de esos competidores, al igual que Thompson, que ha ganado una competencia de triples (Houston 2013).