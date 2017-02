Fonper, un brazo de soporte financiero para el Gobierno

20/02/2017 12:00 AM - Héctor Linares

Acueductos, invernaderos, panadería y otras infraestructuras han sido construidas con recursos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), cuya operatividad se ha convertido en una especie de brazo financiero del Gobierno para ejecutar programas que incluyen áreas sociales de capacitación, educación, salud y deportes.



El último informe de rendición de cuentas colgado por el Fonper en su portal, da cuenta que del 2012 al 2015 la entidad recibió ingresos brutos por RD$4,506.2 millones por concepto de dividendos pagados por las empresas reformadas y realizó aportes al Gobierno Central, proyectos y donaciones por RD$4,112.3 millones.



El 43% de los fondos manejados en ese período fueron entregados al Gobierno Central e instituciones gubernamentales, lo que convierte al Fonper en un brazo financiero de soporte a proyectos e infraestructuras que el presupuesto ordinario del Estado no financia.



Creado mediante la ley 124-01, el Fonper es la entidad estatal descentralizada encargada de salvaguardar los intereses del Estado en las empresas reformadas bajo la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, la 141-97 del 24 de junio de 1997. Su mandato legal es el de invertir los dividendos recibidos de beneficios obtenidos de las empresas reformadas, en proyectos sociales que promuevan el desarrollo sostenible y mejoren los niveles de vida de las comunidades más necesitadas del país.



Conceptualmente se plantea que las inversiones sean hechas prioritariamente en las zonas donde había empresas estatales que fueron objeto del proceso de reforma, que implicó en algunos casos el cierre de esas unidades que, como los ingenios estatales, eran la principal fuente de empleos de la zona.



Agricultura

El 15 junio 2015 fue aprobado por el Consejo de Directores mediante Acta No. 06-15, que los RD$20.6 millones desembolsados bajo el convenio de préstamo entre el Fonper, Banco Agrícola y el Instituto Agrario Dominicano para la instalación de invernaderos en Hondo Valle, San José de Ocoa, San José de Las Matas y Bonao, fueran considerados como donación, favoreciendo así a los agricultores con el saldo de las deudas que tenían pendientes por este concepto.



En el período 2012-2015 la institución realizó por sí misma programas y proyectos de infraestructura por RD$425.83 millones, representando un 10% de sus ingresos del período. Los programas de Capacitación, Educación y Deportes tuvieron una inversión de RD$1,764.2 millones. Los programas de Salud y Saneamiento recibieron RD$34.99 millones representando una inversión de un 1% de los ingresos y las donaciones a instituciones y personas y a otros programas ascendieron a RD$130.35 millones, un 3% de los programas y proyectos ejecutados.



La memoria indica que durante el período 2012 hasta octubre 2015, el Fonper recibió ingresos brutos por RD$4,506.26 millones por concepto de dividendos pagados por las empresas reformadas, Ege-Haina RD$1,828.25 millones (41%); Ege-Itabo, RD$2,242.09 (50%); Molinos del Ozama RD$396.68 millones (9%) y La Tabacalera RD$39.23 (1%).



De esos montos, las empresas retuvieron RD$468.75 millones por concepto de Impuestos Sobre la Renta y fueron pagados a la DGII.



En ese mismo período, el Fonper realizó aportes al Gobierno Central, Proyectos y Donaciones por RD$4,112.3 millones. El 43% de estos fondos fueron entregados al Gobierno Central e Instituciones oficiales por el monto de RD$1,756.8 millones.



En el período abril - junio del 2015 fueron transferidos US$8,000,000.00, equivalentes a RD$354,160,000.00, recursos que fueron solicitados por la Presidencia de la República vía el Ministerio Administrativo y aprobados por el Consejo de Directores del Fonper mediante Acta No. 05-15 del 30/4/2015. “Estos fondos serían utilizados para la construcción del Acueducto de la Provincia de Peravia”, dice la memoria.



En forma directa el Fonper ejecutó programas y proyectos de infraestructura por RD$425.8 millones, representando un 10 por ciento del valor total.



En programas de Capacitación, Educación y Deportes el monto de la inversión fue de RD$1,764.2 millones siendo un 43%, mientras que en Salud y Saneamiento fueron RD$34.99 millones. A donaciones a instituciones y personas así como otros programas la institución destinó RD$130.35 millones, equivalente a un 3% del total de los programas y proyectos ejecutados.



En el transcurso del año 2015, el Fonper ejecutó acciones para asegurar el funcionamiento del control interno financiero así como la supervisión de la planificación, organización, dirección y control de la administración eficiente y adecuada de los recursos financieros de la institución. l





$59.1 millones

Entregados a Proindustria para la instalación del Parque Industrial La Canela, en Santiago fueron condonados.



Recursos para MOP, OISOE e INAPA



En el período julio–septiembre del 2015 el Fonper entregó RD$450 millones a solicitud de la Presidencia vía el Ministerio Administrativo y aprobados por el Consejo de Directores del organismo mediante acta número 09-15 del 31/8/2015.



Esos fondos fueron destinados a programas y proyectos de desarrollo que ejecuta el Gobierno a través del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (RD$140 millones), Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (RD$200 millones) y al Ministerio de Obras Públicas (RD$110 millones), detalla el informe de rendición de cuenta anual. El Fonper desembolsó a la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS RD$133 millones.