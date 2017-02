Video: Se entrega joven de foto que circula en redes acusado de muerte de AMET

Se entregó este martes ante la Policía Nacional uno de los acusados de matar a un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) el pasado fin de semana, durante un asalto para despojarlo des u arma ocurrido en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Mientras estaba en el Palacio de la Policía, José Joaquín Contreras confesó ante la prensa que es asiduo vendedor de drogas y que por eso ha sido detenido unas tres ocasiones, pero que no tiene que ver con esa muerte y se entregó porque es uno de los que aparece en una fotografía que circula en las redes sociales con un arma de fuego junto a otro joven también armado, la cual alegadamente pertenecía al agente de AMET, Edwin Enmanuel Octavis, quien recibió tres disparos en el asalto, uno de estos en la cabeza.

“Revisen bien la fecha a la foto, que fue tomada antes de diciembre”, indicó Contreras.

Dijo una “muchacha” les hizo la foto y que sí tenía la pistola, arma que él confirma es ilegal, y que ese día estaban borrachos y “hasta tiramos unos tiros”, confesó.

Dice que la imagen fue dada a conocer por oficial de la policía, “un comandante al que llaman Zabala”, y quien cobra “peaje” en Los Alcarrizos para permitir la venta de drogas.

Explicó que usaba el arma porque vendía narcóticos como delivery y que tuvo que dejar de hacerlo porque Zabala lo tenía en zozobra ya que le pagaba un semanal como “peaje de RD$1500.

“Por eso es que nos están vinculando al caso y dicen que la foto es de ahora y con ella nos estábamos burlando de la muerte del AMET, y la pistola que está ahí que tiene el del poloché blanco es de el AMET”, externó Contreras y dijo que por eso Zabala lo estaba chantajeando para que le entregara el arma y que lo llamó un día por la mañana y le cuestionó que hizo unos disparos y que se la entregara “pero como nosotros teníamos confianza yo mismo personalmente le di 50 mil pesos a él” para no dársela, pero que luego accedió y se la entregó personalmente.

Dijo que “Sabala” lo había tirado pa lante mostrando la foto porque le dejó de pagar el peaje porque él (el comandante) era el único que tenía esa foto”.

Relató que de ahí viene la confusión que lo involucra con la muerte de agente de AMET, pero dice no tiene que ver con eso.

Sobre el otro joven que aparece en la fotografía explicó que ha estado en comunicación con él y que le dijo “yo me voy a entregar porque no quiero estar corriendo por muerte que yo no sé”.

Al ser cuestionado por los dos jóvenes muertos la madrugada del domingo durante un presunto asalto en Los Alcarrizos resaltó que “uno de ellos era amigo mío desde muchacho, el blanquito, porque del greñú no sé, el blanquito porque vivía allá un tiempo en Los Alcarrizos.

Se desligó de pertenecer a alguna banda delincuencial y llamó a Zabala a sacarlo de esa vuelta “porque él era el único que tenía esa foto porque me la enseñó antes de diciembre”.

El joven acusado se presentó ante las autoridades para salvaguardar su vida junto a su madre Cristina Berroa Contreras y al representante de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes.

En tanto, Cristina Berroa Contreras, madre del joven que se entregó, dijo que el día d ela muerte del agente de AMET su vástago estaba en su casa.