Martha Heredia, 4 años de cambios frente a las cámaras

Martha Heredia ha dado muestra de que está lista para reinsertarse a la sociedad como una persona distinta a la que fue apresada el 22 de febrero del 2013 en el Aeropuerto Internacional del Cibao y condenada a siete años de prisión el 12 de agosto del 2014, pena que cumple en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria Rafey Mujeres. Luego de ser beneficiada con un medio libre, la cantante, que cumplió sus 26 años hace 20 días, solicitó la libertad condicional que el juez de ejecución de la pena del Distrito Judicial de Santiago, Rubén Darío Cruz Uceta, conocerá hoy.



Detrás de las rejas, la ganadora de la cuarta versión del reallity Latin American Idol (2009) ha mostrado una evolución de su imagen con cambios visibles, entre los que caben destacar algunos que no le han favorecido y otros que denotan un mayor grado de madurez.



La inquieta Martha, en el 2013 cuando fue atrapada, no parecía darse cuenta del problema en el que estaba involucrada y hasta sonreía a las cámaras. Sus primeras imágenes la muestran con el pelo corto, recogido en una cola y de color castaño rubio.



Los constantes cambios en el pelo de Martha no constituyen una novedad; desde su participación en el reallity mostró su fascinación por innovar con su imagen a través de su pelo, aunque jugaba más con los cortes que con los colores. Desde el 2013, las mezclas de rubio o negro, largo o corto, rizado, ondulado o lacio, dieron vida a la imagen que mostraba en cada aparición, ya fuese por los permisos especiales que ha recibido desde entonces, en sus visitas al juzado o imágenes desde el centro penitenciario.



La forma de vestir de Martha Rosely Heredia Rivas, nombre de pila completo, es otro punto que ha cambiado y que la hace lucir más madura. La cantante pasó de vestir blusas con escotes (no pronunciados) y ajustadas, a otras que, en su mayoría, además de holgadas, logran cubrir hasta los tatuajes visibles que tiene la intérprete. Otro elemento que ha desaparecido son los percings o aretes que la santiaguera exhibía como parte de su personalidad rebelde, inquieta y artística, en la ceja y la nariz que ni siquiera en las presentaciones artísticas que ha realizado se les han visto, así como el largo de sus uñas, que ya no llama la atención.



Martha Heredia muestra, además, según sus fotografías compartidas en su cuenta oficial de Instagram, una figura esbelta y regia; ella misma destacó en uno de sus videos que en un período dentro de la correccional estuvo “más gordita”. También ha manifestado sus preferencias religiosas agradeciendo a Dios cada vez que cuelga una imagen en las redes o que tiene la oportunidad de hablar públicamente.