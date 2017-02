Martha Heredia: “Estoy un poquito triste”

La cantante Martha Heredia dijo sentirse “un poquito triste” por el rechazo a su solicitud de libertad condicional que se conoció este martes en un tribunal de Santiago. La artista cumple prisión por narcotráfico.

Dijo que aunque acoge la decisión del magistrado entiende que cumplía con los requisitos para reinsertarse a la sociedad.

“Yo estoy un poquito triste porque mi intención era salir y poder reinsértame a la sociedad, en el sitio donde estoy es abierto donde no hay nada que hacer, duro cinco días haciendo nada allí. Salgo dos días, trabajo y estudio. Pienso que he cumplido a cabalidad con las reglas, pero no soy quien para cuestionar la decisión del magistrado”, expresó.

Heredia manifestó que esperará que el juez decida cuándo ella pueda salir de prisión y dijo que está conforme con Dios.

El juez de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial de Santiago, Rubén Darío Cruz Uceta, le negó la libertad condiciona a la artista, alegando que la misma no está lista para reinsertarse en la sociedad y que el acompañamiento psicológico que requiere lo está recibiendo en la cárcel.

Heredia goza en estos momentos del programa "Medio Libre", el cual le fue otorgado al cumplir cuatro de los siete años a los que fue condenada por tráfico de heroína. El mismo le permite salir de la cárcel a estudiar y trabajar.