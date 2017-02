Dellin y el lado duro del negocio

Dellin Betances acaba de darse un trago de acíbar tras su proceso de arbitraje salarial con los Yanquis de Nueva York. Puede que sea el sorbo más amargo de su joven y exitosa carrera, un recuerdo que no se irá por un buen rato de su ser porque le enseñó la gran lección de la que nadie escapa en la pelota, la que tiene que ver con el negocio.



Las audiencias de arbitraje son un proceso nada agradable. El pelotero pide un monto y defiende su posición. El equipo difiere y basa su argumento en todo lo negativo que tiene su empleado para no merecer ese salario.



En buen dominicano, si hay que limpiar el piso con el pelotero se hace con el fin de ganar el pleito ante los árbitros designados. Luego, el pelotero debe continuar con sus labores de preparación para la campaña como si nada hubiese pasado.



Esas vistas guardan cierta relación con los bochornos que se reciben en la infancia: hay que soportarlos y aunque por dentro se hierva de ira, hay que mostrar la mejor cara porque, sencillamente, no queda de otra.



Donde hay intereses de por medio, los sentimientos se ponen de lado. Los negocios no agradecen ni guardan rencores, tienen su naturaleza propia. Es como dijo un león que se las sabía todas con relación al poder: ni amigos, ni enemigos, simplemente servidores.



De ahora en adelante, Betances debe actuar como el integrante de un sistema que posee su zona cruel y tener una mejor administración. El dominicano lleva tres campañas seguidas con al menos 70 apariciones. Que proteja su brazo, ya que no será agente libre hasta el 2020 y los Yanquis tienen su cerrador.



Apunte esto



Los Lakers realizaron cambios ayer al nombrar a Magic Johnson como su presidente de operaciones y todo indica que su nuevo gerente será Rob Pelinka, quien fuera el agente de Kobe Bryant...Esa franquicia tiene que sacudirse…Luce que ni Adrian Beltré ni Johnny Cueto estarán en la primera ronda del Clásico Mundial…Ojalá y puedan asistir…Estoy seguro de que Beltré no quisiera irse de las Mayores sin representar una vez más a su país.