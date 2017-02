Escuela Trina de Moya resolverá falta de aulas y nutrición de estudiantes en Los Salados

HIGÜEY, La Altagracia.-La escuela básica Trina de Moya Vásquez resolverá necesidades básicas en Los Salados. Ahora los alumnos tendrán alimentación, aulas para estudiar y padres que irán a su trabajar sin preocupación.



Comunidad beneficiada en un 100%

“Esta escuela beneficia 100% a la comunidad”, expresa el comunitario Ventura López.



Como directivo de la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela dice que ya hay aulas suficientes para estudiar. Mostró regocijo porque ya no estarán hacinados.



La antigua escuela sólo tenía 6 aulas para una población de 820 estudiantes. La nueva tiene 24 y otras facilidades.



Escuela espaciosa; padres tranquilos

Esta escuela construida por el gobierno del presidente Danilo Medina dispone de doble cancha y salón multiuso. Además, área de enfermería, biblioteca, comedor y áreas administrativas.



Delmis Mercedes Hernández, director del centro educativo, expresa que ahora pueden aceptar más estudiantes. Serán beneficiadas las comunidades de Macao, Cañada Honda, El Cana, El Cajuil, Sueño Verde y del Isleño.



Dijo que esa es una comunidad laboriosa, ubicada en una zona turística, por lo que muchos padres podrán trabajan. Antes no tenían con quien dejar a sus hijos.



Indicó que se trata de una escuela de Jornada Escolar Extendida donde los alumnos recibirán desayuno y almuerzo. “Los padres ahora se irán para el trabajo tranquilos”.



“En la escuela lo tienen todo”

Mirtha Herrera, una especie de madre de la comunidad, lo resume así: “En la escuela lo tienen todo”.



Dice que la mayor felicidad de los residentes en Los Salados es que los niños tienen su escuela para estudiar. Ya no tienen que ir lejos como antes, precisó.