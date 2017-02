Trump felicita sarcásticamente a Tom Pérez por su elección en Partido Demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este sábado a Tom Pérez por haber sido escogido presidente del Partido Demócrata, opositor a su gestión. La “felicitación” del gobernante fue expresada en un mensaje cargado de sarcasmo.

Felicitaciones a Thomas Perez, que sólo ha sido nombrado a Presidente de la DNC. ¡No podría estar más feliz por él, o por el partido republicano!”, posteó Trump en su cuenta de Twitter @realDonaldTrump solo horas después de que Pérez, hijo de inmigrantes dominicanos fuera escogido en la segunda ronda de votaciones el sábado efectuada por miembros del Comité Nacional Demócrata del Partido Demócrata en su reunión en Atlanta.

Texto en inglés de Trump: "Congratulations to Thomas Perez, who has just been named Chairman of the DNC. I could not be happier for him, or for the Republican Party!".

Para ganar el puesto, el político, quien es abogado superó Keith Ellison al lograr una votación de 235 de los 445 votos. Antes de ser escogido, ofreció un discurso en el que prometió unifocar el partido para vencer a Trump en los proximos comicios.

Pérez fue secretario del Trabajo en el gobierno del presidente Barack Obama, el cual concluyó hace poco más de un mes. Se ha destacado por su defensa de los derechos civiles.

Obama confíado en que unirá el partido

De su lado, el expresidente Barack Obama además de felicitar a Pérez, expresó en un comunicado su confianza en sus planes para el partido.

"Sé que Tom Pérez nos unirá bajo un estandarte de oportunidades y sentará las bases para una nueva generación de liderazgo demócrata para este Estados Unidos tan grande, audaz, inclusivo y dinámico que tanto amamos", dijo en un comunicado Obama.