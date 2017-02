LONDRES (AP) — Neil Fingleton, un actor que medía 2,4 metros (7 pies y 7 pulgadas) e hizo el papel del gigante "Mag the Mighty" en "Game of Thrones", falleció a los 36 años.

El Club de Personas Altas dijo que Fingleton, quien fue el hombre más alto de Gran Bretaña, murió el sábado. Medios británicos reportaron que murió a causa de falla cardiaca.

En 2007, el libro de Récords Mundiales Guinness reconoció a Fingleton como el hombre más alto del Reino Unido.

Nacido en el noreste de Inglaterra en 1980, Fingleton dijo en 2006 al sitio web del Guinness: "Desde que yo recuerde, siempre he sido más alto que todos los demás".

Fingleton trabajó en cintas como "47 Ronin" y "X-Men: First Class". En televisión, actuó en la exitosa producción "Game of Thrones", así como otras series televisivas como "Doctor Who".

En "Games of Thrones", el temible Mag era un gigante que vivía en el norte del gran muro de hielo que estaba resguardado por Lord Commander Jon Snow y los hombres vestidos de negro del Night's Watch.

De joven fue elegido para el baloncesto y jugó en la liga universitaria de Estados Unidos para la Universidad de Carolina del Norte y para el College of the Holy Cross, en Worcester, Massachusetts.

Por un período corto jugó basquetbol profesional en Estados Unidos y Europa pero después se dedicó a la actuación.