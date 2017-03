Abinader dice no teme aspiraciones de Hipólito

04/03/2017 12:00 AM - Narciso Acevedo

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. El excandidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, dijo no temerle al anuncio hecho por Hipólito Mejía de que aspirará a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 2020. Abinader, quien visitó esta ciudad, dijo que en el PRM puede aspirar todo el que se sienta en capacidad. “Yo estoy de acuerdo con lo que Hipólito manifestó, de que se necesita una persona que lleve los corruptos a la cárcel, una persona que no tenga ningún temor de actuar como se debe de actuar. Creo que él se refería a los líderes políticos del Partido de la Liberación Dominicana”, dijo.



Al preguntársele si se enfrentaría a Mejía de mantener sus aspiraciones, sostuvo que a lo único que se va a enfrentar es a la corrupción y al PLD. “Con el compañero Hipólito Mejía siempre ha habido una excelente relación. Lo hubo en las elecciones pasadas y así será’’.



Abinader sostuvo que en el PRM, Mejía tiene el derecho de aspirar, al igual que cualquier compañero, ya que esa es la diferencia de la organización que lidera. Recordó que el PRM no es de Hipólito ni de él. El dirigente político de oposición dijo que se encuentran realizando un trabajo en contra de la corrupción y la impunidad de Odebrecht en todo el país.



Abinader realizó en una visita de cortesía a la residencia de los esposos doctores Rafael Mieses y Argentina González de Mieses.