El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) Eduardo Hidalgo, informó ayer que el sindicato acogió la propuesta de mediación de los expresidentes del gremio magisterial y del defensor del Pueblo, Palo Ulloa.



Hidalgo dijo que el Comité Ejecutivo Nacional aceptó la mediación de los expresidentes de la ADP y valoró su solicitud del compás de espera para que tengan tiempo suficiente para hacer todos los contactos a todos los niveles con el objetivo de que haya resultados positivos en el proceso de lucha

El gremialista ijo que el CEN consideró de insuficiente el aumento de un 8% al magisterio nacional de manera unilateral hizo el ministro, que no satisface la aspiración de los docentes y de la ADP.



“Hemos decidido continuar con la demanda del cumplimiento del acuerdo del 2021 y ratificado en el 2023 que incluye aumento a los jubilados y pensionados, incentivo por complejidad en el cargo de los coordinadores pedagógicos, equipamiento de las escuelas públicas y nombramiento de profesores que hacen falta en el sistema educativo”.



De igual manera piden mejora en el almuerzo y el desayuno escolar, la intervención urgente de la planta física de los centros educativos, las que no tienen agua, servicio adecuado sanitario, electricidad, al igual que el nombramiento de conserjes, porteros, entre otros temas.



Asimismo, la evaluación del desempeño que es impostergable, que el ministro se comprometió que a partir del mes de octubre 2023 se realizaría y “el ministro no cumplió”.



“Nosotros estamos diciendo a la comunidad educativa que esta es una lucha por la mejora de la escuela para los niños y niñas adolescentes y adultos reciban la reciban educación en condiciones dignas, como lo reciben los demás centros del país”, aclaró el dirigente magisterial.



Apuesta por el diálogo



Al hablar en rueda de prensa en la ADP junto a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Eduardo Hidalgo explicó que con la decisión del organismo magisterial de aceptar la mediación de los ex presidentes de la ADP “apostamos al diálogo, creemos en un diálogo respetuoso donde las partes puedan sentarse a la mesa y llegar a conclusiones, un diálogo que no sea ofensivo, un diálogo que nos permita avanzar hacia la educación que queremos en la república dominicana que responda a los valores, al desarrollo físico, psicológico e intelectual de toda la población estudiantil que asiste a las escuelas públicas.



Se recuerda que los expresidentes del gremio solicitaron a la dirigencia magisterial servir de mediadores en el conflicto ADP-Minerd donde realizan esfuerzo para un acercamiento que concluya con la paz en el magisterio nacional.



Por otra parte, el presidente de la ADP hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, y al ministro de Trabajo a que detengan esas prácticas antidemocráticas en contra de la ADP como es el asedio del DNI y otros organismos de seguridad del Estado, así como las constantes acciones para impedir el libre de derecho a la protesta que tiene ese gremio magisterial.



“Estamos preocupados porque en esta gestión hay esa intención de judicialización del derecho a la protesta de la ADP. Hemos tenido más de 30 sometimientos judiciales. Incluso esta mañana nuestro local fue cercado por agentes de seguridad del DNI y del J2. Eso en un estado de derecho, en una sociedad democrática no se había visto. Incluso muchos de nuestros dirigentes están siendo vigilados por el DNI”, manifestó.

Continuará diálogo si el gremio abandona paros

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) ratificó que está en la mejor disposición de continuar el diálogo con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas y liceos del sector público del país.



No obstante, advirtió en un comunicado, que para el seguimiento de las conversaciones, “la condición fundamental es que no haya paros de docencia y que las escuelas funcionen con normalidad”.



La institución reconoció que el diálogo que venía sosteniendo con el gremio magisterial se rompió, como citó el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.



Sostuvo que fue una consecuencia directa de la asamblea que llevó a cabo esa organización el pasado 23 de abril y las huelgas posteriores que realizó en distintas zonas del país, dejando a miles de niños, adolescentes y jóvenes sin recibir clases.



El documento del Minerd indica que “bajo esas condiciones era muy difícil continuar el diálogo”, consideró el órgano rector de la educación preuniversitaria del país, tras declarar que existen métodos alternativos de negociación para el reclamo de reivindicaciones laborales.