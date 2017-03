Presidente Medina inaugura nuevo edificio de aulas y talleres Infotep

El presidente Danilo Medina inauguró un nuevo edificio de aulas y talleres del Infotep. Está ubicado en la gerencia general central, el Distrito Nacional.

Forma parte del plan de ampliación de la infraestructura física que implementa la institución a nivel nacional.



Inversión para formar a la gente

La moderna edificación de tres niveles fue construida a un monto de 75 millones de pesos. Dispone de 18 aulas y talleres. De igual modo un salón multiuso y área administrativa.



Una decisión política

Rafael Ovalles, director general del Infotep, habló de los logros de esa institución.



Dijo que con esto es fruto de una clara decisión política para contribuir con el avance de nuestra sociedad.



Miles de horas de docencia y de egresados

Entre los logros resaltó las 2 millones 492 mil 18 horas de docencia impartidas entre enero 2015 y diciembre 2016.



En tanto, los beneficiados fueron 583 mil 516 participantes egresados de los cursos.



Políticas de género aplicadas por el Infotep

Rafael Ovalles precisó que del total de egresados, 261 mil 40 fueron hombres. El resto, 322 mil 476 mujeres, para un 55.26%.



Aseguró que esto no es fortuito y que responde a las políticas de género que fomenta el Infotep.



No hay espacio para la exclusión

Resaltó que en su oferta académica no hay espacio para la exclusión. Tampoco para la discriminación.



"Y nos sentimos regocijados cuando en cada graduación se consolida la presencia de mujeres".



Con esto se hace un aporte al esfuerzo del presidente Danilo Medina de impulsar la equidad y la igualdad.



Cercano

Ovalles indicó que, al igual que el Presidente, el Infotep desarrolla la estrategia de acercarse a la población.



Es la segunda inauguración a la que asiste Danilo Medina. En febrero entregó el edificio administrativo en la gerencia regional norte, en Santiago.



Desarrollo de competencias y habilidades

Dijo que uno de los aportes es proporcionar a hombres y mujeres las competencias y habilidades.



La Gerencia Regional Central abarca el Distrito Nacional. También San Cristóbal y Monte Plata.



Muchos espacios para la educación

Indicó que se estaban creando muchos espacios para la educación, formación profesional y la inserción laboral.



Sobre la edificación expuso que contará con tecnología de punta que incluye pizarras inteligentes. Esto permite una total interactividad.



Equipamiento full para aulas

También está equipado con computadoras de última generación y sistemas informáticos.



El edificio tendrá aulas para ofrecer formación de maestros técnicos y docentes. Dispondrá de espacios para diseño de modas y alta costura, sonido, edición y guión de televisión.



También maestría de ceremonia e inglés para “call center” o centros de llamadas.



Apoyo presencial de empresarios y sindicalistas

En el acto estuvo el ministro de Trabajo y presidente ex oficio del Infotep, José Ramón Fadul. También los ministros de Educación, Andrés Navarro y de Cultura, Pedro Vergés.



Asimismo, los ministros de Educación Superior, Alejandrina Germán y de Defensa, teniente general Rubén D. Paulino Sem. Del mismo modo, el nuncio Jude Thaddeus Okolo, quien bendijo el acto, y el presidente del Conep, Pedro Brache.



Igualmente, Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana. También, Luisa Fernández, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.



Junto a ellos, Ligia Bonetti, presidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana. De igual modo, José Tomás Contreras, presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas.



También asistieron Gabriel Del Río Doñé, secretario General de la Central Autónoma Sindical Clasista. Con él, Rafael Abreu, de la Central Nacional de Unidad Sindical.



En el acto, acompañaron al presidente Danilo Medina sus asistentes, Carlos Pared Pérez y Robert de la Cruz.