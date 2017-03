Abogado de Blas Peralta afirma que su cliente no disparó a Aquino Febrillet

El abogado defensor de Blas Peralta, Francisco Taveras, reiteró este lunes que su cliente es inocente y que no fue él quien disparó al exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, fallecido el pasado 11 de marzo de 2016.

Así lo afirmó, a su salida de la recesada audiencia en la cual el Ministerio Público y los querellantes solicitaron que no estuviera presente la prensa, donde además señaló que le da mucha pena la forma como se ha venido manejando este proceso, “con todas las arbitrariedades y las queridas pretensiones irregulares presentadas por el Ministerio Público”.

Agregó que en el momento en el cual Blas Peralta fue detenido en el Palacio Nacional, como consecuencia de que se entregó de forma voluntaria, se le practicó la prueba de absorción y hasta la fecha no se tiene ese resultado.

“Eso indica, como siempre se ha dicho, de que Blas Peralta no disparó. No se trata de buscar un responsable, se trata de que se busque el responsable de ese hecho y los intereses que convienen aquí sólo los sabe Dios. ¿Por qué no buscar la verdad de quién fue el autor de haber disparado en contra de una gente tan querida como lo fue Febrillet?, cuestionó.

Resaltó que nadie ha podido demostrar que fue Blas Peralta quien disparó y que ninguno de los testigos lo ha dicho o lo ha referido. “Sólo son presunciones que ha hecho la Fiscalía y que nosotros demostraremos, que ni siquiera las cámaras del 911 pudieron dar imágenes de que Blas Peralta haya disparado”, resaltó.

Explicó que la negativa del MP de permitir el acceso a la prensa “impide que la ciudadanía pueda tener conocimiento pleno de este esqueleto de expediente hecho por la Fiscalía del Distrito Nacional”, expresó.