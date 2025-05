Alto costo de la vida, desprotección social y pugilato por la cesantía preocupan a la clase trabajadora dominicana

El Día Internacional de los Trabajadores encuentra hoy a la clase dominicana en un sobresalto por retener conquistas que creía seguras. Empleados que, además, tienen que maniobrar con el costo de una canasta básica promedio muy por encima a los salarios devengados por la mayoría.



Los desafíos en materia laboral persisten en el ámbito de la seguridad social, libertad sindical, inclusión, desempleo, alto costo de la vida y en un viejo código laboral que no termina de actualizarse. La situación ensombrece los avances logrados en mejora salarial en los últimos dos años.



En entrevista para elCaribe, los líderes de las principales centrales sindicales, Pepe Abreu, Jacobo Ramos, y Gabriel del Río analizan las condiciones actuales de los trabajadores dominicanos.



Canasta básica se traga salarios



Desde la óptica del presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Pepe Abreu, hay que “reconocer que se ha hecho, entre el año pasado y este, una revisión de prácticamente todas las tarifas salariales mínimas del sector privado”. No obstante, sostuvo, que los aumentos realizados al salario mínimo quedan por debajo de la canasta básica familiar.



“No necesariamente la revisión de esos mínimos han alcanzado el tema de cómo se ha elevado la canasta familiar en el país, no lo ha alcanzado. El salario más alto que vamos a alcanzar llegará a 30 mil pesos y la canasta familiar promedio sigue estando en unos 46 mil pesos, de manera que todavía nos separa una distancia y por tanto sigue pendiente en la República Dominicana seguir desarrollando el tema salarial”, subrayó.



En esto coincide el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasistas (CASC), Gabriel del Río. Desde su percepción, aunque la inflación ha estado controlada, persiste la preocupación por el alto costo de la vida.



“Hemos mejorado los salarios en sentido general, hemos mejorado los salarios de los trabajadores, digamos, los trabajadores de zona franca, se logró un 25%, queda pendiente los trabajadores hoteleros y hay una propuesta del señor presidente de un 30%”, señaló.



La lucha por mantener cesantía



Esta conmemoración de corte internacional, halla a los trabajadores dominicanos, representados en los distintos sindicatos, en vela y con los guantes puestos en una lucha por mantener el derecho a la cesantía, salvaguardado en el Código Laboral. “Uno de los desafíos fundamentalmente es mantener el Código de Trabajo tal como lo tenemos, o sea, con los acuerdos que se hicieron del Código de Trabajo que está en el Congreso Nacional. Nosotros esperamos que se pueda resolver favorablemente, en base a los acuerdos tripartitos que hicimos, de mantener la cesantía”, observó Gabriel del Río.



Presión empresarial en el congreso



En ese sentido, el dirigente sindical Pepe Abreu emplazó a la comisión senatorial que estudia el proyecto de ley para la reforma laboral, que encabeza el senador Rafael Barón Duluc, (Cholití), para que entregue el informe, con todos los puntos acordado en el diálogo tripartito, al hemiciclo a fin de que sea conocido de una vez y por todas.



Atribuye los retrasos a una supuesta presión por parte de grupos empresariales. “Finalmente, un tema clave para nosotros es que de manera definitiva la comisión que está realizando la reforma laboral cumpla su rol, esa gente tiene en su mano las modificaciones que se hicieron al Código de Trabajo de una manera tripartita. Eso está en las manos de esa comisión y le dan vueltas, vueltas y vueltas, porque ellos están presionados por un sector del empresariado que quiere a rajatabla, incluir ahí el tema de la reducción de las prestaciones laborales, la llamada cesantía”, manifestó.



En tanto, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, mantiene la esperanza de que se apruebe el proyecto de reforma, y que se respeten los temas acordados. “Que esa aprobación no toque básicamente la conquista fundamental que hemos defendido, que es la cesantía”, expresó.



Seguridad social se queda corta



Otro aspecto que aqueja a los trabajadores dominicanos es la debilidad en el sistema de seguridad social. Para el sindicalista, Jacobo Ramos, se debe lograr la aplicación plena de la Ley de Seguridad Social, y si es posible una reforma.



Deploró que no haya entrado en funcionamiento el primer nivel de atención y que persistan las debilidades en el plan básico de salud. “El régimen contributivo subsidiado, que es el régimen que agrupa a los trabajadores informales de la economía, todavía no ha podido ponerse en marcha, y además dentro de la seguridad social también tenemos miles de trabajadores de la construcción, del área portuaria, del área agrícola, que todavía no tienen seguridad social integral”, subrayó. Desde el punto de vista del sindicalista Pepe Abreu, en sus 20 años la Ley de Seguridad Social en materia de salud y pensiones, no ha logrado satisfacer la expectativa de los trabajadores afiliados ni de la población en general.



Retiro deprimente



En cuanto a las pensiones, las proyecciones que presenta el dirigente de la CNUS no son para nada halagüeñas. “Lo que se plantea es que un 85% de nuestros trabajadores a la hora del retiro se van a retirar, si se deja la ley así, con pensiones que serían de aproximadamente un 15% de los salarios que devengan en su vida laboral habitual. Y eso hay que corregirlo porque eso va a crear en la República Dominicana, cuando comiencen los retiros, un nivel de confrontación”advirtió.



Tributación contra la clase media



Otro punto que debe ser revisado, de acuerdo con Abreu, es la indexación del salario, que aunque está contenida en el código tributario, “desde el 2017 se congeló en RD$34 mil y no se ha tocado más”. “¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los asalariados, de lo que nosotros llamamos clase media asalariada, tanto del sector público como del privado, no se le está cumpliendo, y están recibiendo el martirio de una tributación que se está haciendo contra ellos, sencillamente porque la ley no está aplicándose”.

“Invasión” de trabajadores

De cara al futuro, el sindicalista Gabriel del Río observa con preocupación lo que denomina una “invasión” de migrantes trabajadores haitianos en la República Dominicana.



“Nos afecta de una u otra forma, porque hay sectores empleadores que no tienen escrúpulos, que prefieren tener un trabajador, por ejemplo en el caso de la construcción, mal pago, el trabajador haitiano vive en la construcción., y eso indudablemente afecta al trabajador dominicano. No son inmigrantes legalizados en base a lo que necesita el país, porque ningún país puede tener más de los inmigrantes que necesita”.



Deploró la alta presencia de haitianos con estatus irregular en la economía informal, especialmente en los oficios de taxistas y motoconcho.

Una falsa libertad sindical



Aunque la libertad sindical figura como un derecho constitucional, en República Dominicana es una asignatura aún pendiente, apuntan los líderes sindicales. “Muchas empresas no quieren cuando le hacemos un sindicato, respetar la libertad sindical en las empresas, y eso ha generado situaciones de tensión”, señaló Jacobo Ramos.



La misma preocupación la comparte su compañero de lucha Gabriel del Río. “Podemos decir que la libertad sindical sigue siendo desafiante, porque muchas empresas en nuestro país permiten el sindicato, pero hay una gran mayoría que se opone a la libertad sindical de una u otra forma”. De acuerdo con Pepe Abreu, los tribunales y el propio Ministerio de Trabajo están llenos de protestas de comités gestores que se organizan con la intención de crear un sindicato para defender en diferentes empresas sus derechos, “y se encuentran con una cantidad muy grande de trabajadores que han sido cancelados como consecuencia de eso”.

Por mejores salarios para los empleados públicos

Una materia pendiente es el aumento de salario a los empleados de menores ingresos del sector público, que devengan entre RD$10,000 y RD$ 12,000 mensuales. “Nos vamos a centrar en demandar un tema, y es que en el sector público se les ha aumentado el salario a todos los trabajadores que tienen capacidad de presión. Es bueno que se les ha aumentado a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a otros trabajadores, pero a los trabajadores administrativos del sector público que devengan salarios menores, como son los conserjes, no se le ha revisado su salario”, refirió Pepe Abreu. El plan de lucha aborda el reclamo de mejores pensiones para los jubilados y pensionados del servicio público.

Sindicalistas