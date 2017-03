Jean Segura: “Nunca había vivido algo así”

Fue convocado al último instante, y tras jugar en el día de ayer, con su actuación contra Colombia, Jean Segura se convirtió en uno de los líderes ofensivos que contribuyó a que la República Dominicana clasificara a la segunda ronda. “Gracias a Dios que me dio la oportunidad. Es lo más grande que me ha podido pasar en mi carrera. Nunca había vivido una situación en mi vida como esta”, resaltó Segura durante la conferencia de prensa.



Jean, 26 años, fue convocado a integrar las filas del equipo dominicano para sustituir al quisqueyano, Hanley Ramírez. “Moisés me dio la oportunidad ante tantas estrellas. Y gracias a Dios jugué hoy y logré ayudar. Colombia jugó un buen juego, hay que darle su mérito a ellos, también”, expresó el nativo de San Juan de la Maguana.



El partido que se encontraba 3-2, a favor de la novena dominicana en el octavo episodio, fue igualado por un cuadrangular del receptor Jorge Alfaro contra los envíos de Fernando Rodney. De ahí en adelante el partido se mantuvo cerrado con excelentes jugadas defensivas hasta que dominicana pudo fabricar un rally de siete carreras en el undécimo.



Habla Tony Peña



“Hoy era un juego muy importante para nosotros. Si nosotros no ganamos este juego hoy, no teníamos lanzadores para mañana”, afirmó Tony Peña, dirigente de la República Dominicana.



Por un instante, en la novena entrada, Colombia estuvo a 90 pies de sorprender el mundo y dejar tendidos a los vigentes campeones del Clásico.



Bautista sobre su tiro



Pero una eficaz combinación del jardinero José Bautista y el receptor Welington Castillo pusieron out en la goma al corredor emergente Oscar Mercado.



“Pude mantener mi calma y solo posicioné mi cuerpo en una forma que me permitiría atrapar y tirar la pelota rápido y con certeza y no con tanta fortaleza. Luego, Welington hizo tremendo trabajo aplicando el out”, manifestó José Bautista después del partido.



A pesar de que al final, el conjunto quisqueyano conquistó la victoria y clasificó a la segunda ronda de este Clásico Mundial de Béisbol, Colombia impresionó con su juego ante las principales potencias beisbolísticas de este grupo.

Contra Puerto Rico mañana en San Diego

El primer duelo de la escuadra de República Dominicana en la segunda ronda será ante un rival viejo y conocido: Puerto Rico. El partido está marcado para empezar a las 9:00 de la noche mañana en el Pepco Park de San Diego, de acuerdo al calendario que publica MLB.com. Puerto Rico terminó invicto en el Grupo D con 3-0. En 2013, los quisqueyanos se coronaron precisante después de superar a la tropa boricua. Se reedita la final. ¿Quién ganará?